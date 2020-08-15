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Дебетка за наличие
депозита в банке

Дебетка за наличие депозита в банке
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 20:10

Дебетка за наличие депозита в банке

Интересует, какие банки предоставляют бесплатное обслуживание отдельной дебетной карты, за наличие "остатков денег на счетах в банке" (депозиты и т.п).
Из мне известных, альфа - пакеты «White» (от 50 000 грн.), «Black» (от 250 000 грн.), «Graphite» (от 500 000 грн.) и укрсиб - по пакетам All Inclusive
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 20:48

Re: Дебетка за наличие депозита в банке

Банк Львів каже що за відкритий депозит безкоштовно оформляють картку до нього, але працюють лише з VISA
nighthawk5
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