Из мне известных, альфа -
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 22 бер, 2021 20:10
Дебетка за наличие депозита в банке
Интересует, какие банки предоставляют бесплатное обслуживание отдельной дебетной карты, за наличие "остатков денег на счетах в банке" (депозиты и т.п).
Из мне известных, альфа -
Додано: Пон 22 бер, 2021 20:48
Re: Дебетка за наличие депозита в банке
Банк Львів каже що за відкритий депозит безкоштовно оформляють картку до нього, але працюють лише з VISA
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