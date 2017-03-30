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Проект Cryptoping.tech
- КИДАЛЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Проект Cryptoping.tech - КИДАЛЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 22:58

Проект Cryptoping.tech - КИДАЛЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Увидел в сети рекламу проекта Cryptoping.tech - сайт выглядит дорого-богато, все вроде красиво, классно и безопасно, решил и я попытать счастья тут
Но счастье было недолгим) Всего лишь один успешный сигнал последовал. А затем я так понял ребята там выяснили что я не планирую больше докидывать на метамаск ради их разводняка,
и просто удалили меня из группы, я не смог больше в неё зайти, при попытке входа выдало что такой группы не существует, ну ладно думаю я, хоть деньги
остались, но не тут то было, спустя пару секунд обновляю баланс на метамаске - и он равен 0!!! Деньги мои пропали так же без ведома куда!
А тех. поддержка разводит руками, мол вы у нас ничего не покупали, идите нафиг... ох и бред же, короче cryptoping.tech - это чистой воды скам, не стоящий никакого внимания...
helmiciyda
 
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