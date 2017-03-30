Проект Cryptoping.tech - КИДАЛЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Додано: Вів 23 бер, 2021 22:58

Увидел в сети рекламу проекта Cryptoping.tech - сайт выглядит дорого-богато, все вроде красиво, классно и безопасно, решил и я попытать счастья тут

Но счастье было недолгим) Всего лишь один успешный сигнал последовал. А затем я так понял ребята там выяснили что я не планирую больше докидывать на метамаск ради их разводняка,

и просто удалили меня из группы, я не смог больше в неё зайти, при попытке входа выдало что такой группы не существует, ну ладно думаю я, хоть деньги

остались, но не тут то было, спустя пару секунд обновляю баланс на метамаске - и он равен 0!!! Деньги мои пропали так же без ведома куда!

А тех. поддержка разводит руками, мол вы у нас ничего не покупали, идите нафиг... ох и бред же, короче cryptoping.tech - это чистой воды скам, не стоящий никакого внимания...