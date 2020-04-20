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З 1 травня українцям озвучать вищу ціну на газ - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 бер, 2021 21:29
Пропонуємо до обговорення:
На тлі високих оптових цін на газ річна ціна блакитного палива, яку з 1 травня запропонують населенню постачальники, буде перебувати на рівні вище 8 грн за куб. м.
Дивися повний текст З 1 травня українцям озвучать вищу ціну на газ - прогноз експерта
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R2
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Додано: Сер 24 бер, 2021 21:30
Загон для расчетов за отопительный период ... видно есть прецеденты после.
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tvd4
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Додано: Сер 24 бер, 2021 22:13
Все помнят крылатую фразу из управдома из «Бриллиантовой руки», про то, что если жильцы не будут брать билеты, то им отключат газ. «А если не будут брать– посадим на годовой контракт».
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yegres
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