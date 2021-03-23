Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Дивися повний текст Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 07:02
Зеленський запропонував за два роки перенести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони.
Додано: Суб 03 кві, 2021 07:03
Идиот. Вместо борьбы с коррупцией, развалом армии, он хернёй страдает.
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:33
Да пусть переедут поближе к линии разграничения может под выстрелами будут думать куда эффективнее 😁
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:24
Еще с ОТГ не закончили. Даваяте сделаем больше хаоса,ага.
Ну и уникальную, нигде не используемую систему.
Додано: Суб 03 кві, 2021 20:34
Ожидается, что это позволит получить следующие преимущества:
равное развитие регионов;
рост благоустройства в регионах;
приближение процесса формирования и реализации политик к людям;
снижение нагрузки на Киев;
создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможностей для трудоустройства,
повышение внутренней трудовой миграции;
стимулирование экономического развития регионов;
ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и сокращение роли чиновников в жизни человека.
А на больше пунктов фантазии не хватило ? Этот тот случай когда говорят "Дурень думкою багатіє".
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:14
Re: Зеленський запропонував за два роки перенести...
давно пора
в приличных странах типа Австралии, Швейцарии и ЮАР так и сделано
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:21
рівень зе як і раніше сенсаційно-відосіковий.
а давайте на марс їх пошлем!
той що на три букви.
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