|
|
|
Finance.ua: Покупка квартиры: ипотека, рассрочка от...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:06
Пропонуємо до обговорення:
Что лучше выбрать
Планируете покупку жилья и столкнулись с выбором: банковский кредит, ипотека от государства или рассрочка от застройщика? В любом случае придется переплачивать, но на чем стоит остановиться? Рассмотрим особенности каждого из вариантов.
Дивися повний текст Покупка квартиры: ипотека, рассрочка от застройщика или банковский кредит
-
D2
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:06
Ні, нема дурних! :)
Чекаємо на доступну іпотеку під 5%! :D
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|668
|
|
|20
|17502
|
|
|4
|1063
|
|