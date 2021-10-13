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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:14
Продвижение сайта
Кто конкретно занимается продвижением сайта в сети и как это делается? Мы с партнёрами создали свой сайт, наполнили ассортиментом товара. Вопрос теперь в рекламе и наполнении клиентской базы. Порекомендовали продвигать с помощью ссылок в интернете.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:57
mischel054
Ну тут большой ассортимент работы. все идет от внутренней оптимизации этим занимается seo специалист, делает так чтоб гугл полюбил ваш сайт и показывал его людям. Потом внешняя оптимизация, это вот ссылки про которые вы говорили, но их несколько разных видов, одни будут давать вам клиентов на сайт другие будут делать так чтоб гугл люил ваш сайт и показывал его клиентам. Потом платная реклама, поисковая, баннерная, ютуб. Реклама с соц сетях, таргет в фейсбуке и инстаграм. Грубо говоря вот вам и реклама сайта в интернете)
Додано: Нед 09 тра, 2021 14:44
mischel054
Я вроде на днях отвечал на этот вопрос но толи модераторы потерди, то ли я не отправил. Зашел посмотреть есть ли ответ а коментария моего нет.
Напишу еще раз.
Насчет ссылок, можно набирать трафик на сайт но в соновном за счет покупки платных статей, находите сайт, где пишут про тот товар который у вас, договариваетесь с веб мастером о размещениее статьи по вашей тематике у вас на сайте и в этой статье ссылка на ваш сайт, если сайт на котором будет размещаться ссылка на вас хорший и там много трафика то и вам перепадет. А если трафика не много то просто ссылка, грубо говоря, может сделат ваш сайт более привлекательным для гугл. Все упирается в бюджет, можно ещ еподключить и платную рекламу в гугл и таргет в фейсбук и инстаграм тогда еще больше трафика будет на сайте и клиентская база будет быстрее пополняться.
Додано: Чет 14 жов, 2021 13:55
Re: Продвижение сайта
Рекламуйте в google ads, adsense, facebook, instagram. Найголовніше - відстежувати конверсії.
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