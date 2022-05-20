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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:14 Продвижение сайта Кто конкретно занимается продвижением сайта в сети и как это делается? Мы с партнёрами создали свой сайт, наполнили ассортиментом товара. Вопрос теперь в рекламе и наполнении клиентской базы. Порекомендовали продвигать с помощью ссылок в интернете. mischel054

Повідомлень: 1 З нами з: 06.04.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 тра, 2021 22:57 mischel054

Ну тут большой ассортимент работы. все идет от внутренней оптимизации этим занимается seo специалист, делает так чтоб гугл полюбил ваш сайт и показывал его людям. Потом внешняя оптимизация, это вот ссылки про которые вы говорили, но их несколько разных видов, одни будут давать вам клиентов на сайт другие будут делать так чтоб гугл люил ваш сайт и показывал его клиентам. Потом платная реклама, поисковая, баннерная, ютуб. Реклама с соц сетях, таргет в фейсбуке и инстаграм. Грубо говоря вот вам и реклама сайта в интернете) Sergey_Smirnof Заблокований Повідомлень: 4 З нами з: 07.05.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 14:44 mischel054



Я вроде на днях отвечал на этот вопрос но толи модераторы потерди, то ли я не отправил. Зашел посмотреть есть ли ответ а коментария моего нет.

Напишу еще раз.



Насчет ссылок, можно набирать трафик на сайт но в соновном за счет покупки платных статей, находите сайт, где пишут про тот товар который у вас, договариваетесь с веб мастером о размещениее статьи по вашей тематике у вас на сайте и в этой статье ссылка на ваш сайт, если сайт на котором будет размещаться ссылка на вас хорший и там много трафика то и вам перепадет. А если трафика не много то просто ссылка, грубо говоря, может сделат ваш сайт более привлекательным для гугл. Все упирается в бюджет, можно ещ еподключить и платную рекламу в гугл и таргет в фейсбук и инстаграм тогда еще больше трафика будет на сайте и клиентская база будет быстрее пополняться. Sergey_Smirnof Заблокований Повідомлень: 4 З нами з: 07.05.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 чер, 2021 11:57 Sergey_Smirnof



Це точно... Я так само кажу paravozik Повідомлень: 1 З нами з: 07.06.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 13:55 Re: Продвижение сайта Рекламуйте в google ads, adsense, facebook, instagram. Найголовніше - відстежувати конверсії. peter_jhns91

Повідомлень: 2 З нами з: 14.10.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 січ, 2022 15:55 mischel054 Уже есть какие то проверенные варианты? Finnik

Повідомлень: 51 З нами з: 04.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09 mischel054 написав: Кто конкретно занимается продвижением сайта в сети и как это делается? Мы с партнёрами создали свой сайт, наполнили ассортиментом товара. Вопрос теперь в рекламе и наполнении клиентской базы. Порекомендовали продвигать с помощью ссылок в интернете. Кто конкретно занимается продвижением сайта в сети и как это делается? Мы с партнёрами создали свой сайт, наполнили ассортиментом товара. Вопрос теперь в рекламе и наполнении клиентской базы. Порекомендовали продвигать с помощью ссылок в интернете.



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Повідомлень: 3 З нами з: 20.05.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:10 peter_jhns91 написав: Рекламуйте в google ads, adsense, facebook, instagram. Найголовніше - відстежувати конверсії. Рекламуйте в google ads, adsense, facebook, instagram. Найголовніше - відстежувати конверсії.



Реклама - это хорошо, но не всегда одна реклама дает тот результат который вы хотите Реклама - это хорошо, но не всегда одна реклама дает тот результат который вы хотите skarby792

Повідомлень: 3 З нами з: 20.05.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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