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Акціі від А-банк

Акціі від А-банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:33

З Абанком та Mastercard заправлятися вигідно!

Отримайте знижку 4 грн/л за ДП/бензин або 2 грн/л за ГАЗ на OKKO при оплаті картою Mastercard від Абанк.

Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/z-abankom-ta ... ya-vyhidno
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:42

Виграйте iPhone 15 Pro з Visa від Абанк

Здійсніть переказ у USD/EUR з валютної картки від Абанку на картку Visa закордонного банку та отримайте можливість виграти iPhone 15 Pro.

Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/perekazy-z-v ... vyhravayte
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:12

Re: Акціі від А-банк

дякую асистент порталу
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