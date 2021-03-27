Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10...
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Nickoss1 написав: Для отказников - автоматом отказ в предоставлении медуслуг по Ковиду на территории Украины.
Отказники налоги платят, если вы не в курсе). Вакцинация - это дело добровольное, как и любая манипуляция. Если у вас во время вакцинация произойдут осложнения, то лечитесь дома, в мед. учреждениях не принимать таких как вы. Логика ваша надеюсь понятна?
Я тоже, как и все плательщик налогов, и не хочу финансировать сверхзатраты на лечение тех ковидных, которые отказаваются от вакцины, шляются по магазинам/ресторанам и подвергают угрозе жизнь всех остальных и меня в том числе. Отказываются причем не по объективным причинам - побочка и прочее - а просто так: "соседка в ютубе услышала, что чет там не так с этими вакцинами". С такими надо жестко. Дело добровольное и дело будущего, бо вакцин еще нет - это так. Но вопрос нужно ставить уже. А то закажут 10 млн, а согласных будет 500 тыс. Снова деньги на ветер ?
Так и делаю, и при этом не против вакцинации. Но хочу иметь право за свои деньги выбирать вакцину и готов на понижение в правах и ограничения в перемещении при безосновательном отказе от вакцинации по моей инициативе. И жду того же от окружающих.
Так и делаю, и при этом не против вакцинации. Но хочу иметь право за свои деньги выбирать вакцину и готов на понижение в правах и ограничения в перемещении при безосновательном отказе от вакцинации по моей инициативе. И жду того же от окружающих.
"Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради кратковременной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности". (Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.)
Бенджамин Франклин. Ассамблея Пенсильвании: Официальное письмо Губернатору. Филадельфия, 1756 год.