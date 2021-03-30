План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...

Dear_Sir написав:
Единые нормы и расценки на строительство, что ли?
Kudrjavuy написав: барсик написав:
Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
Отход от ЕНИРа 1961 года - крах экономики.
Людей обманывать можно - экономику(природу) нет.
А они-то тут при чём?
Умили!!!
Хоть кто- то сегодня весёлое подкинул.
Словно клоуны на самокатах.
Батенька, пить пиво в ВУЗе меньше нужно было!(строительном
)
- Это экономическая система на всё
, сбалансированная, в наших условиях, под которые строилось Государство и экономические взаимоотношения.
Сбалансированный экономический расчёт.
Поправки могут быть с введёнными коэффициентами, в связи с изменениями.
Выход за её рамки, как указано выше выводом средств чреват разрушением системы Экономических взаимоотношений.
Ибо средства "реально не заработаны"
- Результат необходимо расписывать? И наши перспективы? Чей Гешефт?