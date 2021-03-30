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План Б без МВФ: радник Зеленського
допускає скорочення...

План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51

План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, видатки держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.

Дивися повний текст План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення видатків держбюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51

якщо українська влада й далі бикуватиме, то всім нам обріжуть.
і МВФ тут ні при чому.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:21

Владі треба вчитись жити по своїх реальних можливостях,а не по потребах.Треба менше жерти та красти.Вчиться існувати ,як пересічні їм ніхто траншів не дає.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58

Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
барсик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:07

  барсик написав:Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.

Отход от ЕНИРа 1961 года - крах экономики.
Людей обманывать можно - экономику(природу) нет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:03

  Kudrjavuy написав:
  барсик написав:Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.

Отход от ЕНИРа 1961 года - крах экономики.
Людей обманывать можно - экономику(природу) нет.

Единые нормы и расценки на строительство, что ли? :mrgreen: А они-то тут при чём?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:12

  Dear_Sir написав:
  Kudrjavuy написав:
  барсик написав:Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.

Отход от ЕНИРа 1961 года - крах экономики.
Людей обманывать можно - экономику(природу) нет.

Единые нормы и расценки на строительство, что ли? :mrgreen: А они-то тут при чём?

:lol: :lol: :lol:
Умили!!!
Хоть кто- то сегодня весёлое подкинул.
Словно клоуны на самокатах.
Батенька, пить пиво в ВУЗе меньше нужно было!(строительном :lol: )
- Это экономическая система на всё, сбалансированная, в наших условиях, под которые строилось Государство и экономические взаимоотношения.
Сбалансированный экономический расчёт.
Поправки могут быть с введёнными коэффициентами, в связи с изменениями.
Выход за её рамки, как указано выше выводом средств чреват разрушением системы Экономических взаимоотношений.
Ибо средства "реально не заработаны"
- Результат необходимо расписывать? И наши перспективы? Чей Гешефт?
Kudrjavuy
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