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ОВГЗ Пошаговая инструкция

ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:17

ОВГЗ Пошаговая инструкция

Попробую создать интересную и полезную тему в этом разделе. Предлагаю знатокам создать пошаговую инструкцию для несмышленных и некомпетентных владельцев денежных знаков из разных стран мира в случае если им захотелось спопугайничать и купить рекламируемые ОВГЗ.
Предлагаю расписать варианты покупки ОВГЗ в гривне и евро и в долларах США.
Суммы покупки тоже при двух вариантах - на 100 000 и на 1 000 000.
Итак начали!!!
Только просьба - тему не портить бразгами слюны.

Вопрос.
1- Если цена ОВГЗ - 1000 гривен, долларов, евро --то каким образом их можно купить по номиналу?
2- Почему в одних случаях выгоднее покупать в банках, а в других случаях выгоднее искать финансовую группу или брокера?

Вопросов будет еще много...
Последним вопросом будет вопрос о выплате процентов.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:37

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

и когда ждать ответы?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:49

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

Эта тема должна быть отлична от всех ранее написанных, тем, что тут должно быть все пошагово расписано.
Если же участники не захотят делиться опытом - то ничего не сделаешь.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:07

Для початку, раджу всім зацікавленим звернутись у свій банк (там де вони обслуговуються) та уточнити, чи є така можливість.
В основному початкова сума 500 000 грн, відкривають рахунок в цінних паперах та купують ці самі папери. Ставка +- 11% залежно від терміну та паперів.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:41

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

Возможно. Но иногда выгоднее обратиться с вопросом покупке к менеджеру или брокеру одной из финансовых компаний - почему так? и отчего подобное зависит?
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 14:58

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

И давайте я поясню причину открытия этой темы ---
Облигации считаются едва ли не лучшей альтернативой классическому банковскому депозиту. Не все так просто, мало кто говорит, при каких условиях это соответствует действительности.
1-условие это специальные знания - надо где то обучиться
Облигации внутреннего займа сложнее обычного депозита. Этот продукт все еще не предназначен для массового рынка – сейчас грамотно пользоваться им умеют преимущественно те люди, у которых уже есть опыт работы с ценными бумагами. Или те, кто прошел дополнительное обучение.
2 условие -сумма вложения в облигации
В идеале, возможно, стоит не инвестировать всю сумму сразу, а купить несколько бумаг, чтобы понять механику процесса. Но если, например, приобрести одну или две ценные бумаги "для пробы". Это будет иметь ценность с точки зрения обучения, но совершенно не будет иметь смысла с точки зрения инвестиций. Вкладываться в ценные бумаги лучше в иностранной валюте, начиная с определенной суммы. Речь идет примерно о $15 000-20 000. В таком случае инвестирование будет иметь эффект, а инвесторы смогут рассчитывать на дополнительную выгоду. Для работы с ценными бумагами необходимо открыть специальные счета в депозитарном учреждении, за что начисляются определенные комиссии, заключить брокерский договор, согласно которому также выплачивать брокерские транзакционные комиссии за совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг. Комиссии наслаиваются и вносят определенную лепту в уменьшение эффективности вложения в ОВГЗ. А при незначительных суммах вообще делают инвестирование в этот инструмент нецелесообразным.
ОВГЗ существует в 3 валютах: гривня, доллар и евро. Доходность по ним различная
3. Понимание всех рисков.
Инвестору, который приобрел ценные бумаги, необходимо выработать собственную политику. Очень важно, чтобы люди реагировали на ситуацию в стране и понимали, какие события могут привести к тем или иным последствиям( дефолту, например).
Единственное, о чем нужно постоянно помнить – переход от вложения в депозиты к покупке ОВГЗ должен быть постепенным и сопровождаться постоянным самообразованием или постоянной консультацией финансистов.
sinowi
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