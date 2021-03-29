Міністерство фінансів формує пакет змін до Податкового кодексу України, які стосуватимуться ухилення від сплати податків.
Дивися повний текст Мінфін хоче змінити Податковий кодекс, щоб змусити «ухилянтів» платити податки.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:18
Мінфін хоче змінити Податковий кодекс, щоб змусити...
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Дивися повний текст Мінфін хоче змінити Податковий кодекс, щоб змусити «ухилянтів» платити податки.
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