RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін хоче змінити Податковий
кодекс, щоб змусити...

Мінфін хоче змінити Податковий кодекс, щоб змусити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:18

Мінфін хоче змінити Податковий кодекс, щоб змусити...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів формує пакет змін до Податкового кодексу України, які стосуватимуться ухилення від сплати податків.

Дивися повний текст Мінфін хоче змінити Податковий кодекс, щоб змусити «ухилянтів» платити податки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93456
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 13:18

Речь конечно же о депутатах и прочих комиков.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10715
З нами з: 03.11.08
Подякував: 814 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Законодавство про працю: Мінекономіки пропонує змінити...
R2 » Сер 14 кві, 2021 09:58
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 09:58
Cris
Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому...
R2 » П'ят 09 кві, 2021 15:05
7 651
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 16:52
sena_2008atp
Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи...
R2 » Пон 29 бер, 2021 11:26
1 257
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 11:26
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9728)
20.04.2021 15:15
Еквайринг (108)
20.04.2021 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.