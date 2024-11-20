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ліцензія в Україні Букмекерська ліцензія в Україні + Додати

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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:34 Trueteller написав: У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК. У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК.

ИМХО.

Пойдём конечно по их пути.

Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можно

А потом уже будет блокировка.



Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф ИМХО.Пойдём конечно по их пути.Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можноА потом уже будет блокировка.Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф Вкладчик1234

Форумчанин року Заблокований Повідомлень: 16225 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9350 раз. Подякували: 4481 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 кві, 2021 13:27 Вкладчик1234 написав: ИМХО.

Пойдём конечно по их пути.

Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можно

А потом уже будет блокировка.



Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф ИМХО.Пойдём конечно по их пути.Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можноА потом уже будет блокировка.Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф

Ось цього я і боюся. Хочеться просто зрозуміти, скільки період непевності буде продовжуватися і коли почнуться блокування. В РФ все проходило дуже швидко – про запровадження ліцензій всі знали заздалегідь і ті, хто хотіли працювати легально, мали час створити ліцензійні версії БК.



До того ж, в Росії реально багато компаній. Тобто в першу чергу це було зроблено, щоб отримувати доволі значну частину з їх виграшу. У нас же суто українських БК буквально 2-3 і ще стільки ж, які мають офіси тут. Ось цього я і боюся. Хочеться просто зрозуміти, скільки період непевності буде продовжуватися і коли почнуться блокування. В РФ все проходило дуже швидко – про запровадження ліцензій всі знали заздалегідь і ті, хто хотіли працювати легально, мали час створити ліцензійні версії БК.До того ж, в Росії реально багато компаній. Тобто в першу чергу це було зроблено, щоб отримувати доволі значну частину з їх виграшу. У нас же суто українських БК буквально 2-3 і ще стільки ж, які мають офіси тут. Trueteller Повідомлень: 1 З нами з: 24.04.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 14:59 Re: Букмекерська ліцензія в Україні Ну в РФ остались легально работать только те БК который перешли под опеку ЦУПИСа. Остальные нелегалы или ушли в оффшор. Но какие налоги платят те что через цупис понятия не имею, думаю космос. Сам для себя выбрал оффшорку, не знаю сколько продержится лафа через оффшор, но если менять конторы регулярно то можно пропетлять Worker Повідомлень: 2 З нами з: 30.11.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2024 17:18



1. Наповнити бюджет не виходить. Протягом 2023 року до Держбюджету було сплачено 2270 млн грн. від ігорної діяльності (в 2022 лише 550 млн грн.). І це при тому, що легальні ігорщики у 2023 році отримали 53 мільярди гривень доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку. Джерело: https://biz.censor.net/n3481468



2. Солідні та авторитетні букмекери (Bet365, William Hill тощо) залишили український гральний ринок та більше не приймають українських гравців. Українського відомого бренда прикрили. Замість того інтернет заповнився руськими гральними сайтами як легальними так і нелегальними. Єдиний легальний букмекер зі списку не походить з рф та є українською компанією – Favbet. Джерело: https://www.strategya.com/bukmekerskie-kontory-ukraine/



Підтвердження і зв’язки є в обзорах букмекерів та досвідченним гравцям це відомо. Журналістські розслідування також неодноразово про це писали і іноді це навіть спрацьовує, як було з 1хБетом.



3. Як результат, українці грають в офшорних бк, так як «широкий список» легальних мало кого влаштує, крім новачків. Щоб хто не казав, но багато укр. гравців звикли до гарного сервісу, сайтів з трансляціями, коефіцієнтів, цікавих функцій і тп.



Що ми отримали від легалізації? Мінімум грошей в бюджет і максимальний дохід для обраних компаній, деякі з яких мають зв’язки з ворогом. А повернення до підпільного ринку фактично вже давно триває. Ми дійсно пішли своїм шляхом, ніби й закріпили законодавчо букмекерський ринок і одночасно його втратили…1. Наповнити бюджет не виходить. Протягом 2023 року до Держбюджету було сплачено 2270 млн грн. від ігорної діяльності (в 2022 лише 550 млн грн.). І це при тому, що легальні ігорщики у 2023 році отримали 53 мільярди гривень доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку. Джерело:2. Солідні та авторитетні букмекери (Bet365, William Hill тощо) залишили український гральний ринок та більше не приймають українських гравців. Українського відомого бренда прикрили. Замість того інтернет заповнився руськими гральними сайтами як легальними так і нелегальними. Єдиний легальний букмекер зі списку не походить з рф та є українською компанією – Favbet. Джерело:Підтвердження і зв’язки є в обзорах букмекерів та досвідченним гравцям це відомо. Журналістські розслідування також неодноразово про це писали і іноді це навіть спрацьовує, як було з 1хБетом.3. Як результат, українці грають в офшорних бк, так як «широкий список» легальних мало кого влаштує, крім новачків. Щоб хто не казав, но багато укр. гравців звикли до гарного сервісу, сайтів з трансляціями, коефіцієнтів, цікавих функцій і тп.Що ми отримали від легалізації? Мінімум грошей в бюджет і максимальний дохід для обраних компаній, деякі з яких мають зв’язки з ворогом. А повернення до підпільного ринку фактично вже давно триває. Maksbk

Повідомлень: 14 З нами з: 08.02.24 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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