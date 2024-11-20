Букмекерська ліцензія в Україні

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Додано: Суб 24 кві, 2021 20:34
Trueteller написав:У нас же поки що жоден букмекерський сайт не блокується. Але якщо ми підемо по російському сценарію, то це суттєво відобразиться на професійних бетторах. Їм доведеться або ж користуватися ліцензійними БК, у яких вища маржа і треба платити відсоток з виграшу, або ж знаходити обхідні шляхи і продовжувати ставити в офшорних БК.
ИМХО. Пойдём конечно по их пути. Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можно А потом уже будет блокировка.
Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф
Вкладчик1234 написав:ИМХО. Пойдём конечно по их пути. Но перед этим зайдём на этап, который был перед блокировками - разгул и анархия, и проведение через эти терминалы чего только можно А потом уже будет блокировка.
Т.е. для начала из Украины сделают площадку, которая заменит рф. А потом "спохватятся", и начнут запрещать. ИМХО, развитие этой "сферы" у нас лоббируют "пострадавшие" от запретов в рф
Ось цього я і боюся. Хочеться просто зрозуміти, скільки період непевності буде продовжуватися і коли почнуться блокування. В РФ все проходило дуже швидко – про запровадження ліцензій всі знали заздалегідь і ті, хто хотіли працювати легально, мали час створити ліцензійні версії БК.
До того ж, в Росії реально багато компаній. Тобто в першу чергу це було зроблено, щоб отримувати доволі значну частину з їх виграшу. У нас же суто українських БК буквально 2-3 і ще стільки ж, які мають офіси тут.
Ну в РФ остались легально работать только те БК который перешли под опеку ЦУПИСа. Остальные нелегалы или ушли в оффшор. Но какие налоги платят те что через цупис понятия не имею, думаю космос. Сам для себя выбрал оффшорку, не знаю сколько продержится лафа через оффшор, но если менять конторы регулярно то можно пропетлять
Ми дійсно пішли своїм шляхом, ніби й закріпили законодавчо букмекерський ринок і одночасно його втратили…
1. Наповнити бюджет не виходить. Протягом 2023 року до Держбюджету було сплачено 2270 млн грн. від ігорної діяльності (в 2022 лише 550 млн грн.). І це при тому, що легальні ігорщики у 2023 році отримали 53 мільярди гривень доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку. Джерело: https://biz.censor.net/n3481468
2. Солідні та авторитетні букмекери (Bet365, William Hill тощо) залишили український гральний ринок та більше не приймають українських гравців. Українського відомого бренда прикрили. Замість того інтернет заповнився руськими гральними сайтами як легальними так і нелегальними. Єдиний легальний букмекер зі списку не походить з рф та є українською компанією – Favbet. Джерело: https://www.strategya.com/bukmekerskie-kontory-ukraine/
Підтвердження і зв’язки є в обзорах букмекерів та досвідченним гравцям це відомо. Журналістські розслідування також неодноразово про це писали і іноді це навіть спрацьовує, як було з 1хБетом.
3. Як результат, українці грають в офшорних бк, так як «широкий список» легальних мало кого влаштує, крім новачків. Щоб хто не казав, но багато укр. гравців звикли до гарного сервісу, сайтів з трансляціями, коефіцієнтів, цікавих функцій і тп.
Що ми отримали від легалізації? Мінімум грошей в бюджет і максимальний дохід для обраних компаній, деякі з яких мають зв’язки з ворогом. А повернення до підпільного ринку фактично вже давно триває.