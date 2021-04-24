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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:11 Медична ліцензія під час війни Інформація від юристів компанії “Правова допомога” - Що робити, якщо ви подали документи, а отримати ліцензію не встигли?

Сьогодні безліч медичних закладів та підприємців, які планували своє відкриття, залишаються у підвішеному стані. Адже їхні послуги потрібні вже зараз, приміщення та обладнання готові, а ліцензії – немає.

У підвішеному стані перебувають і ті лікарі, клініки, яким потрібно внести зміни до існуючих ліцензій, чого вимагає закон для подальшого безпроблемного ведення лікарської діяльності.

Увага! МОЗ передбачив сьогодні спрощений старт роботи медустанов - через подання Декларації до Мінекономіки, в якій буде зазначено інформацію про суб'єкта господарювання, зокрема:

його організаційно-правову форму;

найменування суб'єкта;

адреси, за якими здійснюватиметься діяльність.

У декларації також зазначається назва ліцензії, яку ця декларація замінятиме. Важливо зазначити, що підприємство ознайомлено з вимогами законодавства щодо здійснення цієї господарської діяльності та зобов'язується ці вимоги виконувати.

Чіткої форми декларації не було затверджено, при цьому встановлено перелік видів діяльності, які не зможуть розпочати роботу з декларацією. До цього переліку відносяться, наприклад, діяльність банків пуповинної крові, інших тканин та клітин людини.

Декларацію можна буде направити до Мінекономіки у паперовій формі, або ж в електронній, за допомогою Порталу «Дія». Зазначимо, що у «Дії» поки що очікується така технічна можливість, орієнтовно це буде можливо через тиждень.

Важливо, що декларація хоч і дає право на провадження медичної діяльності на період воєнного стану, протягом місяця після його закінчення необхідно буде звертатися до МОЗ для отримання ліцензії у загальному порядку, при цьому без зупинення своєї діяльності. Тобто навіть починаючи роботу з декларацією, ви повинні заздалегідь розуміти, чи підійде ваше приміщення, обладнання та персонал для отримання ліцензії.

Щодо подання відомостей про зміни в ліцензіях - це все ще потрібно робити вчасно, передаючи документи до МОЗ, і очікуючи на старт його роботи.

У будь-якому випадку поки що залишаються без відповіді такі питання:

Що буде з лікарською відповідальністю у разі, якщо якісь претензії буде зафіксовано під час роботи саме з декларацією, а не ліцензією?

Чи можна заздалегідь підготувати всі документи, щоб не прогаяти терміни на отримання ліцензії, коли така можливість з'явиться? Правова Допомога Повідомлень: 6 З нами з: 12.04.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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