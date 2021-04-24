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під час війни

Медична ліцензія під час війни
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:11

Медична ліцензія під час війни

Інформація від юристів компанії “Правова допомога” - Що робити, якщо ви подали документи, а отримати ліцензію не встигли?
Сьогодні безліч медичних закладів та підприємців, які планували своє відкриття, залишаються у підвішеному стані. Адже їхні послуги потрібні вже зараз, приміщення та обладнання готові, а ліцензії – немає.
У підвішеному стані перебувають і ті лікарі, клініки, яким потрібно внести зміни до існуючих ліцензій, чого вимагає закон для подальшого безпроблемного ведення лікарської діяльності.
Увага! МОЗ передбачив сьогодні спрощений старт роботи медустанов - через подання Декларації до Мінекономіки, в якій буде зазначено інформацію про суб'єкта господарювання, зокрема:
його організаційно-правову форму;
найменування суб'єкта;
адреси, за якими здійснюватиметься діяльність.
У декларації також зазначається назва ліцензії, яку ця декларація замінятиме. Важливо зазначити, що підприємство ознайомлено з вимогами законодавства щодо здійснення цієї господарської діяльності та зобов'язується ці вимоги виконувати.
Чіткої форми декларації не було затверджено, при цьому встановлено перелік видів діяльності, які не зможуть розпочати роботу з декларацією. До цього переліку відносяться, наприклад, діяльність банків пуповинної крові, інших тканин та клітин людини.
Декларацію можна буде направити до Мінекономіки у паперовій формі, або ж в електронній, за допомогою Порталу «Дія». Зазначимо, що у «Дії» поки що очікується така технічна можливість, орієнтовно це буде можливо через тиждень.
Важливо, що декларація хоч і дає право на провадження медичної діяльності на період воєнного стану, протягом місяця після його закінчення необхідно буде звертатися до МОЗ для отримання ліцензії у загальному порядку, при цьому без зупинення своєї діяльності. Тобто навіть починаючи роботу з декларацією, ви повинні заздалегідь розуміти, чи підійде ваше приміщення, обладнання та персонал для отримання ліцензії.
Щодо подання відомостей про зміни в ліцензіях - це все ще потрібно робити вчасно, передаючи документи до МОЗ, і очікуючи на старт його роботи.
У будь-якому випадку поки що залишаються без відповіді такі питання:
Що буде з лікарською відповідальністю у разі, якщо якісь претензії буде зафіксовано під час роботи саме з декларацією, а не ліцензією?
Чи можна заздалегідь підготувати всі документи, щоб не прогаяти терміни на отримання ліцензії, коли така можливість з'явиться?
Правова Допомога
 
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