Tik to go - шеринг повербанков.

Кто что слышал о сервисе и инвестициях tiktogo.net?
Сервис шеринга повербанков.
Сам случайно наткнулся на станцию в помещении южного вокзала в Киеве в начале года, больше нигде не видел,но судя по локациям на карте, их уже не мало.
Варианты инвестирования:
ПАССИВНЫЙ ИНВЕСТОР
Минимальная инвестиция: $1650, 3 станции
Размещение, обсуживание станций, смена локации: TikToGo
Распределение прибыли: 50/50 между инвестором и TikToGo
АКТИВНЫЙ ИНВЕСТОР
Минимальная инвестиция: $550, 1 станция
Размещение, обсуживание станций, смена локации: инвестор
Распределение прибыли: 65/35 в пользу инвестора
ЭКСКЛЮЗИВ
Инвестиция: от $20,000, 41 станция, владелец франшизы в своём регионе
Размещение, обсуживание станций, смена локации: TikToGo
Распределение прибыли: 75/25 в пользу инвестора
Очередной electro.ua или перспективная тема с возможностью реального дохода?
Делимся информацией и мыслями