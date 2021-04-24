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Tik to go - шеринг
повербанков.

Tik to go - шеринг повербанков.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:32

Tik to go - шеринг повербанков.

Всем привет!

Кто что слышал о сервисе и инвестициях tiktogo.net?
Сервис шеринга повербанков.
Сам случайно наткнулся на станцию в помещении южного вокзала в Киеве в начале года, больше нигде не видел,но судя по локациям на карте, их уже не мало.

Варианты инвестирования:
ПАССИВНЫЙ ИНВЕСТОР
Минимальная инвестиция: $1650, 3 станции
Размещение, обсуживание станций, смена локации: TikToGo
Распределение прибыли: 50/50 между инвестором и TikToGo

АКТИВНЫЙ ИНВЕСТОР
Минимальная инвестиция: $550, 1 станция
Размещение, обсуживание станций, смена локации: инвестор
Распределение прибыли: 65/35 в пользу инвестора

ЭКСКЛЮЗИВ
Инвестиция: от $20,000, 41 станция, владелец франшизы в своём регионе
Размещение, обсуживание станций, смена локации: TikToGo
Распределение прибыли: 75/25 в пользу инвестора

https://tiktogo.net/investor_ru

Очередной electro.ua или перспективная тема с возможностью реального дохода?

Делимся информацией и мыслями :wink:
Electron
 
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