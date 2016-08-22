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Не пора ли сворачится
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Не пора ли сворачится с депозитами?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 18:01

Не пора ли сворачится с депозитами?

Может кто пояснить 10 пунктик №5153 законопроекта?

10. Склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, становить:

1) активи, крім визначених підпунктами 2 і 3 цього пункту, сумарна вартість яких не перевищує 400 000 гривень станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування. У разі якщо грошова вартість таких активів визначена в іноземній валюті й банківських металах, їх вартість зазначається у гривні за офіційним курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним Національним банком України на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування;

Т.е. за активы больше 400тыс, я должен заплатить еще 5%, даже если они легальны и за них уплачены налоги?

Или можно не декларировать за 400тыс левых + машину + кваритру в установленных рамках + все что сверху легально заработанного?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 18:45

Re: Не пора ли сворачится с депозитами?

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Investor_K
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