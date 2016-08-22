Не пора ли сворачится с депозитами?

Может кто пояснить 10 пунктик №5153 законопроекта?
10. Склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, становить:
1) активи, крім визначених підпунктами 2 і 3 цього пункту, сумарна вартість яких не перевищує 400 000 гривень станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування. У разі якщо грошова вартість таких активів визначена в іноземній валюті й банківських металах, їх вартість зазначається у гривні за офіційним курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним Національним банком України на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування;
Т.е. за активы больше 400тыс, я должен заплатить еще 5%, даже если они легальны и за них уплачены налоги?
Или можно не декларировать за 400тыс левых + машину + кваритру в установленных рамках + все что сверху легально заработанного?