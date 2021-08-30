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Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 28 кві, 2021 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Годовая «подписка» на топливо
В Украине с 1 мая 2021 года вводятся годовые тарифы на газ. Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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D2
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:06
Меня больше интересует цена за отопление. У нас котельни угольные. Есть что по этому поводу сказать?
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pavelveremeev568
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Додано: Сер 28 кві, 2021 13:49
D2 Така собі новина. у 2018-му році Гройсман за ціну у 8 грн за куб вже з доставкою, попрощався з політичною карєрою. А тут річний тариф від Нафтогазу 7,96 і середній по країні 9,55 + доставка 2-3 грн за куб. Це при тому, що минулого літа ціна опускалась до 2,70 за куб. Фактично ми фіксуємо ціну листопада-грудня на весь рік.
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zenuk-ua
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 10:52
правительство было вынуждено установить граничную стоимость газа для бытовых потребителей. Остановились тогда на тарифе не выше 6,99 грн за кубический метр
По состоянию на утро 27 апреля самый дешевый газ предлагала ООО «Агросинтез Трейдинг» – 7,80 за куб. м.
Похоже поставщики посылают кабмин с его указаниями куда подальше, или я чего-то не понял в этих играх.
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angra
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Додано: Нед 05 вер, 2021 07:42
Підкажіть, хто стикався з тим, що газзбут не приймає показник лічильника газу?
З травня 2021 передані показники різними способами (особистий кабінет, вайбер з додаванням фото) не фіксуються. Газзбут додає сам по 2 куб.м. щомісяця, сплачені кошти за реально використаний газ висять як переплата.
У сформованих газзбутом квитанціях про сплату кількісних показників немає, є тільки "планові нарахування".
Контролери, які раніше просили передати їм показник, тепер кажуть, що показник не приймають.
Телефони облгазу постійно "зайняті", і тільки після завершення робочого дня йде гудок.
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Serebashka
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