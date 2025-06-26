RSS
Finance.ua: Як почати інвестувати в американські акції,...
Як заощаджувати та економити
Вів 12 сер, 2025 20:12

Finance.ua: Як почати інвестувати в американські акції,...

Пропонуємо до обговорення:
Покрокова інструкція
Придбати американські акції можна ледь не з будь-якого куточка планети, до того ж є можливість стартувати з невеликих сум. У цій статті Finance.ua розповість, як українцям купувати американські акції та які є нюанси.

Дивися повний текст Як почати інвестувати в американські акції, якщо ви в Україні
Вів 12 сер, 2025 20:12

Нічого не зрозуміло. Чому НБУ не допускає до цього процесу українські банки і при цьому дозволяє заробляти на переказах якимось мутним посередникам?
Вів 19 сер, 2025 14:05

ludasavkiv Interactiv Brokers - "мутний посередник"?!! Одразу помітно, що ви не в темі. Та будь-яким з наших банків до IBKR, вибачте, як до Києва рачки! :wink:
