|
|
|
Finance.ua: Як почати інвестувати в американські акції,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:12
Пропонуємо до обговорення:
Покрокова інструкція
Придбати американські акції можна ледь не з будь-якого куточка планети, до того ж є можливість стартувати з невеликих сум. У цій статті Finance.ua розповість, як українцям купувати американські акції та які є нюанси.
Дивися повний текст Як почати інвестувати в американські акції, якщо ви в Україні
-
D2
-
-
- Повідомлень: 419
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:12
Нічого не зрозуміло. Чому НБУ не допускає до цього процесу українські банки і при цьому дозволяє заробляти на переказах якимось мутним посередникам?
-
ludasavkiv
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 08.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 14:05
ludasavkiv
Interactiv Brokers - "мутний посередник"?!! Одразу помітно, що ви не в темі. Та будь-яким з наших банків до IBKR, вибачте, як до Києва рачки!
-
yarovets
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 08.02.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|