RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Куди звертатись, якщо виникають
перепади напруги в...

Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:47

Доброго дня, це питаня багьох турбує! Зверталися в Детек і в Ясно, ни хто ні чого не відповів. Я звернувя в интернет магазин електоротоварів там сказали є два варианта перший (дорогий) поставити стабілізатор напруги, а другий (дешевий) встановити реле напруги. Я вибрав реле, але коли скаче напруга то немає світла а так все добре.
foxemen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестиції в нерухомість: куди вкладати гроші
R2 » Нед 26 лют, 2023 21:16
2 323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 10:28
Forum
Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
R2 » Чет 29 вер, 2022 13:35
5 2565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лют, 2023 09:31
kristina02131994g
Що буде, якщо не платити податки – покарання для ФОПів...
R2 » Суб 24 гру, 2022 13:03
2 1094
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 00:45
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (816)
03.03.2023 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.