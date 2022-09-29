Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в...

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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:47
Доброго дня, це питаня багьох турбує! Зверталися в Детек і в Ясно, ни хто ні чого не відповів. Я звернувя в интернет магазин електоротоварів там сказали є два варианта перший (дорогий) поставити стабілізатор напруги, а другий (дешевий) встановити реле напруги. Я вибрав реле, але коли скаче напруга то немає світла а так все добре.
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