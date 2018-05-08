Вибір банку для ФОП

Додано: Сер 05 тра, 2021 06:56

Город?



Может ты в каком-нибудь Чугуеве живёшь, а там далеко не все банки представлены.



Ну и даже если ты в живёшь в пупе земли то есть какие-то банки рядом: ты ж не будешь ездить через пол города за наличкой?



Логичней было бы сделать предварительную работу самому, а потом просить совета по списку кандидатов если не определился с выбором. Предложу я тебе к примеру Конкорд где обслуживание счёта 0 грн. в месяц, а окажется что отделения банка нет даже в твоём областном центре или тебе просто не удобно ехать на Владимирскую с Троещины или ПОХ-а.



Опять же какие операции будут превалировать. В том же Конкорде если операций много то комиссия за них легко перебьёт стандартные 50-100 гривен абонплаты за счёт в других банках. С другой стороны если операции на большие суммы то фиксированная сумма комиссии лучше чем процентная.