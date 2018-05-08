Вибір банку для ФОП

Добрий день всім! Планую зареєструватись як фізична особа-підприємець (IV група). Порекомедуйте, в якому банку краще відкривати рвхунок? Умови: можливість знімати кошти готівкою зв свого рахункута готівкоюпоповнювати (або з мінімальним комісіями). Російськи банки не розглядаю. Не хотілось би також зв'язуватися з Приватом та Монобанком. Наперед вдячний за поради
Может ты в каком-нибудь Чугуеве живёшь, а там далеко не все банки представлены.
Ну и даже если ты в живёшь в пупе земли то есть какие-то банки рядом: ты ж не будешь ездить через пол города за наличкой?
Логичней было бы сделать предварительную работу самому, а потом просить совета по списку кандидатов если не определился с выбором. Предложу я тебе к примеру Конкорд где обслуживание счёта 0 грн. в месяц, а окажется что отделения банка нет даже в твоём областном центре или тебе просто не удобно ехать на Владимирскую с Троещины или ПОХ-а.
Опять же какие операции будут превалировать. В том же Конкорде если операций много то комиссия за них легко перебьёт стандартные 50-100 гривен абонплаты за счёт в других банках. С другой стороны если операции на большие суммы то фиксированная сумма комиссии лучше чем процентная.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 05 тра, 2021 07:14, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko написав:В Днепре с моно без комиссии прекрасно снимаю в А-Банке
Ну ёлки-палки, ты ещё расскажи мне что Земля - круглая А то вдруг я не в курсе.
Ты вообще читал что хочет автор ветки? Счёт ФОП с которого хочет снимать наличные в кассе. А не счёт ФОП с которого будет перекидывать на карту физлица, чтобы потом снимать с карты физлица в кассе другого банка.