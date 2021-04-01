Комерційний Індустріальний Банк

Вогні міста та живий, теплий звук саксофону... А як давно ви востаннє вечеряли на даху?
Не зволікайте, беріть участь у розіграші від Mastercard Більше та отримайте можливість виграти особливий вечір для двох під звуки саксофону, який звучатиме лише для вас. А довкола — розкішний вид на місто...
Що треба? Три кроки:
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від #ComInBank
Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші особливого вечора на даху із виступом саксофоніста.
Що більше балів ви обмінюєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Розігруються по 3 сертифікати в кожному з 5 міст України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро.
Акція діє з 10.05.2021 р. по 10.06 2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.