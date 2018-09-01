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Кредитка с льготным периодом

Кредитка с льготным периодом
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 18:47

Кредитка с льготным периодом

Подскажите пожалуйста в каком банке можно оформить кредитку с такими характеристиками:
1. льготный период от 30 дней.
2. p2p переводы кредитных средств бесплатно(обязательно).
3. снятие кредитных средств бесплатно(не обязательно)
4. не нужно указывать телефоны поручителей.
благодарю за внимание.
isaenkoviacheslav
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:29

  isaenkoviacheslav написав:Подскажите пожалуйста в каком банке можно оформить кредитку с такими характеристиками:
1. льготный период от 30 дней.
2. p2p переводы кредитных средств бесплатно(обязательно).
3. снятие кредитных средств бесплатно(не обязательно)
4. не нужно указывать телефоны поручителей.
благодарю за внимание.


Ага, еще помечтайте, нашару кредитными средствами пользуются ток Свыни.
А так дураков нема :lol:
И часто и р2р и обнал идут в одинаковом тарифе.

1. у нормальных кредиток давно уже 62дн грейс
2. Но %% (типа 40..56% годовых) на сумму перевода сразу начинает капать? Такое есть у Блю Идеи, Готівки Альфы, ВсеМожу ПУМБы.
3. см. п.2. Но, например, у Альфы есть Эко, там кредитные снимаются нашару. Однако в РД (т.е. грейс тут таки 30дн) начислят 3.5% за задолженность по счету, сам р2р НЕ в грейсе.
4. А поручителей и так НЕТ у кредиток! Там просто лица, котрые вас типа знают и им потом будут навязывать продукты банка. Поручительский договор с ними никто не заключает.
Ну в конце то концов, шо у вас нет друзей, купите им 2 СИМки :idea:
Да сами ответьте с 2х мабил, засунув разные полотенца в горло 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:45

Re: Кредитка с льготным периодом

не точно выразился, нужна кредитка у которой p2p переводы входят в грейс, пусть даже и с процентом.
чем больше грейс тем лучше.
и что бы номера людей не указывать..
isaenkoviacheslav
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:50

  isaenkoviacheslav написав:Подскажите пожалуйста в каком банке можно оформить кредитку с такими характеристиками:
1. льготный период от 30 дней.
2. p2p переводы кредитных средств бесплатно(обязательно).
3. снятие кредитных средств бесплатно(не обязательно)
4. не нужно указывать телефоны поручителей.
благодарю за внимание.

совсем бесплатных нет. p2p и снятие кеша без комиссии - но с начислением % без грейса - ПУМБ, УкрСиб (свои банкоматы).

Самые низкие % - Альфа Кеш. 26% годовых, если погасите до 30 дней - иначе допкомиссия 3,5% на сумму долга. снятие бесплатно везде, p2p - стягивал Моно бесплатно, из самой Альфы - не переводил.

upd при p2p из Альфы рисует комис 1% + 5 грн. нехорошие люди. Моно стянул без комиссии.
Shaman
 
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