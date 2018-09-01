Кредитка с льготным периодом

Додано: Суб 15 тра, 2021 20:29

isaenkoviacheslav написав: Подскажите пожалуйста в каком банке можно оформить кредитку с такими характеристиками:

1. льготный период от 30 дней.

2. p2p переводы кредитных средств бесплатно(обязательно).

3. снятие кредитных средств бесплатно(не обязательно)

4. не нужно указывать телефоны поручителей.

благодарю за внимание. Подскажите пожалуйста в каком банке можно оформить кредитку с такими характеристиками:1. льготный период от 30 дней.2. p2p переводы кредитных средств бесплатно(обязательно).3. снятие кредитных средств бесплатно(не обязательно)4. не нужно указывать телефоны поручителей.благодарю за внимание.

Ага, еще помечтайте, нашару кредитными средствами пользуются ток Свыни.А так дураков немаИ часто и р2р и обнал идут в одинаковом тарифе.1. у нормальных кредиток давно уже 62дн грейс2. Но %% (типа 40..56% годовых) на сумму перевода сразу начинает капать? Такое есть у Блю Идеи, Готівки Альфы, ВсеМожу ПУМБы.3. см. п.2. Но, например, у Альфы есть Эко, там кредитные снимаются нашару. Однако в РД (т.е. грейс тут таки 30дн) начислят 3.5% за задолженность по счету, сам р2р НЕ в грейсе.4. А поручителей и так НЕТ у кредиток! Там просто лица, котрые вас типа знают и им потом будут навязывать продукты банка. Поручительский договор с ними никто не заключает.Ну в конце то концов, шо у вас нет друзей, купите им 2 СИМкиДа сами ответьте с 2х мабил, засунув разные полотенца в горло