Що робити в умовах падаючого крипторинку

27 го травня в БЦ Gulliver, Вежа Б (адреса: Спортивна площа, 1А, 12 поверх) відбудеться зустріч практикуючих приватних інвесторів, майстер-клас та жвава дискусія на тему «Інвестицій в фондові ринки і кращі практики формування інвестиційних портфелів»
В програмі зустрічі:
Що робити в реаліях падаючого крипторинку?
Яка структура капіталу мультимільйонерів з багатих країн?
Особливості цінних паперів як класу активів
Можливості українського ринку капіталів
Американський фондовий vs Всесвітній фондовий ринок. втрачене десятиліття
У чому фундаментальна відмінність акцій growth і value
Sell in may and go away?
Теорія раціонального ринку
Як скласти збалансований по прибутковості і ризику інвестиційної портфель
Особливості роботи з різними брокерами: довіра, комісії, підводні камені.
Курсовий прогноз, як фактор вибору валюти інвестування.
Як розумно інвестувати в ETF, які фонди обирати раціональному інвестору
Серед спікерів успішні практикуючі інвестори:
Директор Універ Капітал – Олександр Куліков
Засновник Investudio – Андрій Масло
Керуючий локальними активами ICU – Григорій Овчаренко
Сімейний фінансовий радник, співзасновник бізнес-спільноти BOARD – Василь Матій
Початок зустрічі 27го травня в 18:30. Тривалість 2,5 години.
Вартість участі 500грн. Ціна включає участь, практичні рекомендації експертів, презентаційні матеріали, чай, каву.
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Організатори: сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua, Finace.ua