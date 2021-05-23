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Що робити в умовах
падаючого крипторинку

Що робити в умовах падаючого крипторинку
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 16:11

Що робити в умовах падаючого крипторинку

Як побудувати власну інвестиційну стратегію в часи турбулентності, коли так багато факторів формують невизначеність. Але будь-яку невизначеність можна частково або повністю спрогнозувати, ґрунтуючись на здоровому глузді, статистичних даних і досвіді.

27 го травня в БЦ Gulliver, Вежа Б (адреса: Спортивна площа, 1А, 12 поверх) відбудеться зустріч практикуючих приватних інвесторів, майстер-клас та жвава дискусія на тему «Інвестицій в фондові ринки і кращі практики формування інвестиційних портфелів»

В програмі зустрічі:

Що робити в реаліях падаючого крипторинку?
Яка структура капіталу мультимільйонерів з багатих країн?
Особливості цінних паперів як класу активів
Можливості українського ринку капіталів
Американський фондовий vs Всесвітній фондовий ринок. втрачене десятиліття
У чому фундаментальна відмінність акцій growth і value
Sell in may and go away?
Теорія раціонального ринку
Як скласти збалансований по прибутковості і ризику інвестиційної портфель
Особливості роботи з різними брокерами: довіра, комісії, підводні камені.
Курсовий прогноз, як фактор вибору валюти інвестування.
Як розумно інвестувати в ETF, які фонди обирати раціональному інвестору

Серед спікерів успішні практикуючі інвестори:

Директор Універ Капітал – Олександр Куліков
Засновник Investudio – Андрій Масло
Керуючий локальними активами ICU – Григорій Овчаренко
Сімейний фінансовий радник, співзасновник бізнес-спільноти BOARD – Василь Матій

Початок зустрічі 27го травня в 18:30. Тривалість 2,5 години.

Вартість участі 500грн. Ціна включає участь, практичні рекомендації експертів, презентаційні матеріали, чай, каву.

Зареєструватися на мітап можна за посиланням

Організатори: сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua, Finace.ua
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