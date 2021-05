Форуми / Портал Finance.UA:

підтримка, події, новини / Новини Finance.UA / Що робити в умовах

падаючого крипторинку Що робити в умовах падаючого крипторинку + Додати

тему Відповісти

на тему Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.

Додано: Пон 24 тра, 2021 16:11 Що робити в умовах падаючого крипторинку



27 го травня в БЦ Gulliver, Вежа Б (адреса: Спортивна площа, 1А, 12 поверх) відбудеться зустріч практикуючих приватних інвесторів, майстер-клас та жвава дискусія на тему «Інвестицій в фондові ринки і кращі практики формування інвестиційних портфелів»



В програмі зустрічі:



Що робити в реаліях падаючого крипторинку?

Яка структура капіталу мультимільйонерів з багатих країн?

Особливості цінних паперів як класу активів

Можливості українського ринку капіталів

Американський фондовий vs Всесвітній фондовий ринок. втрачене десятиліття

У чому фундаментальна відмінність акцій growth і value

Sell in may and go away?

Теорія раціонального ринку

Як скласти збалансований по прибутковості і ризику інвестиційної портфель

Особливості роботи з різними брокерами: довіра, комісії, підводні камені.

Курсовий прогноз, як фактор вибору валюти інвестування.

Як розумно інвестувати в ETF, які фонди обирати раціональному інвестору



Серед спікерів успішні практикуючі інвестори:



Директор Універ Капітал – Олександр Куліков

Засновник Investudio – Андрій Масло

Керуючий локальними активами ICU – Григорій Овчаренко

Сімейний фінансовий радник, співзасновник бізнес-спільноти BOARD – Василь Матій



Початок зустрічі 27го травня в 18:30. Тривалість 2,5 години.



Вартість участі 500грн. Ціна включає участь, практичні рекомендації експертів, презентаційні матеріали, чай, каву.



Зареєструватися на мітап можна за посиланням



Організатори: сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua, Finace.ua Як побудувати власну інвестиційну стратегію в часи турбулентності, коли так багато факторів формують невизначеність. Але будь-яку невизначеність можна частково або повністю спрогнозувати, ґрунтуючись на здоровому глузді, статистичних даних і досвіді.27 го травня в БЦ Gulliver, Вежа Б (адреса: Спортивна площа, 1А, 12 поверх) відбудеться зустріч практикуючих приватних інвесторів, майстер-клас та жвава дискусія на тему «Інвестицій в фондові ринки і кращі практики формування інвестиційних портфелів»Що робити в реаліях падаючого крипторинку?Яка структура капіталу мультимільйонерів з багатих країн?Особливості цінних паперів як класу активівМожливості українського ринку капіталівАмериканський фондовий vs Всесвітній фондовий ринок. втрачене десятиліттяУ чому фундаментальна відмінність акцій growth і valueSell in may and go away?Теорія раціонального ринкуЯк скласти збалансований по прибутковості і ризику інвестиційної портфельОсобливості роботи з різними брокерами: довіра, комісії, підводні камені.Курсовий прогноз, як фактор вибору валюти інвестування.Як розумно інвестувати в ETF, які фонди обирати раціональному інвесторуДиректор Універ Капітал – Олександр КуліковЗасновник Investudio – Андрій МаслоКеруючий локальними активами ICU – Григорій ОвчаренкоСімейний фінансовий радник, співзасновник бізнес-спільноти BOARD – Василь Матій27го травня в 18:30. Тривалість 2,5 години.Ціна включає участь, практичні рекомендації експертів, презентаційні матеріали, чай, каву.Зареєструватися на мітап можна заОрганізатори: сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua, Finace.ua Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 2589 З нами з: 14.09.13 Подякував: 609 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_