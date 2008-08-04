RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 666667668669

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:16

  Hennady написав:PUMB
Я знаю про 10 днів. Я про те, що в одному випадку 01.08 кешбек нарахований миттєво, а в іншому 02.08 не нарахований досі, хоча це одна і та ж картка, комунальний платіж тому ж самому постачальнику з тими ж самими реквізитами. Все один до одного, тільки різні дати.
Я, взагалі, про роботу ПЗ.

Тому що банк діє за принципом дрібного кишенькового злодюжки: хто помітив і підняв гвалт, тому нарахують і навіть виплатять. Іншим - дулю.
Искатель
 
Повідомлень: 6407
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 4871 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 18:23

Re: ПУМБ

поламали додаток? не можу поповнити картки Всекартка ПУМБ...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9332
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:56

Re: ПУМБ

тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)
Hennady
 
Повідомлень: 541
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 15:39

  Hennady написав:тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)

Вітаємо! Відповідно до умов Акції, нарахування винагороди відбувається протягом 10 календарних днів від дати виконання операції.

Якщо ж, термін вийшов, а кешбек не було нараховано, то в такому випадку, просимо Вас звернутись до підтримки банку, аби ми мали змогу все перевірити та розібратися в ситуації.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 666667668669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1048)
09.08.2025 17:38
Ринок ОВДП (9437)
09.08.2025 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.