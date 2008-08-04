|
ПУМБ
Додано: Чет 07 сер, 2025 15:16
Hennady написав:PUMB
Я знаю про 10 днів. Я про те, що в одному випадку 01.08 кешбек нарахований миттєво, а в іншому 02.08 не нарахований досі, хоча це одна і та ж картка, комунальний платіж тому ж самому постачальнику з тими ж самими реквізитами. Все один до одного, тільки різні дати.
Я, взагалі, про роботу ПЗ.
Тому що банк діє за принципом дрібного кишенькового злодюжки: хто помітив і підняв гвалт, тому нарахують і навіть виплатять. Іншим - дулю.
Додано: Чет 07 сер, 2025 18:23
поламали додаток? не можу поповнити картки Всекартка ПУМБ...
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:56
тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)
Додано: Суб 09 сер, 2025 15:39
Вітаємо! Відповідно до умов Акції, нарахування винагороди відбувається протягом 10 календарних днів від дати виконання операції.
Якщо ж, термін вийшов, а кешбек не було нараховано, то в такому випадку, просимо Вас звернутись до підтримки банку, аби ми мали змогу все перевірити та розібратися в ситуації.
