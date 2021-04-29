Державна допомога родинам пропонується у розмірі 50 тисяч грн.
Дивися повний текст Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив законопроєкт.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 22:02
Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив законопроєкт.
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:02
50 тысяч!? Вы серьезно? Это на 3 года по 1388 грн в месяц... Оце досягнення!!!
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