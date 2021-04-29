Державна допомога родинам пропонується у розмірі 50 тисяч грн.
Дивися повний текст Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив законопроєкт.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 22:02
Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив законопроєкт.
Додано: Чет 27 тра, 2021 22:02
50 тысяч!? Вы серьезно? Это на 3 года по 1388 грн в месяц... Оце досягнення!!!
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:09
Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:00
Re: Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив..
При злочиннiй владi платили от эквивалента $3800 на 1 ребёнка до $15300 за 3го. Сейчас считается достижением повышение выплат до эквивалента $1800 за любого ребёнка
Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:28
Вот маргиналы и алкоголики и кинулись рожать детей,а деньги пропивали. В развитых странах денежные средства налом не дают.Кладут в инвест компанию и по достижении 18 лет человек их получает с процентами.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:57
pontardawe88, правильно и вместо того чтобы сделать как в нормальных странах мы пошли своим путем - просто уменьшили выплаты. ДБ (с).
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