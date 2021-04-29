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Виплати при народженні дитини
збільшать — уряд схвалив...

Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:02

Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив...

Пропонуємо до обговорення:
Державна допомога родинам пропонується у розмірі 50 тисяч грн.

Дивися повний текст Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:02

50 тысяч!? Вы серьезно? Это на 3 года по 1388 грн в месяц... Оце досягнення!!!
crewuia
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:09

  crewuia написав:50 тысяч!? Вы серьезно? Это на 3 года по 1388 грн в месяц... Оце досягнення!!!

Абсолютно согласен! -- эта помощь должна быть в любом виде, кроме денежного: налоговые льготы/бесплатные нянечки-сиделки/что угодно -- а то маргиналы понарожают по 5-7 детей, а бабло тупо пропивают. :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:00

Re: Виплати при народженні дитини збільшать — уряд схвалив..

При злочиннiй владi платили от эквивалента $3800 на 1 ребёнка до $15300 за 3го. Сейчас считается достижением повышение выплат до эквивалента $1800 за любого ребёнка
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:28

  safonovstanislav написав:При злочиннiй владi платили от эквивалента $3800 на 1 ребёнка до $15300 за 3го. Сейчас считается достижением повышение выплат до эквивалента $1800 за любого ребёнка

Вот маргиналы и алкоголики и кинулись рожать детей,а деньги пропивали. В развитых странах денежные средства налом не дают.Кладут в инвест компанию и по достижении 18 лет человек их получает с процентами.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:57

pontardawe88, правильно и вместо того чтобы сделать как в нормальных странах мы пошли своим путем - просто уменьшили выплаты. ДБ (с).
RomanTik
 
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