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Банковские таблицы

Банковские таблицы
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:11

поддержка Аккорда утверждает, что нет тянучки у них на лучшую
p2p вход свой - нет
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:57

ПРАВЭКС ФАМИЛИЯ

п2п вход свой-без комис
п2п вход чужой-без комис
п2п выход свой- первые 2 опер в месяц без комис далее 0.5%+5 гривен (по 50 тыс за раз можно).
п2п выход чужой-без комис
СЭП вход и выход без комис
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:39

Re: Банковские таблицы

ПУМБ - ВсеКарта п2п выход чужой-без комис. Об этом и на их сайте написано (тарифы) и сам много раз переводил без комиссии.
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:39

  Pete77 написав:ПУМБ - ВсеКарта п2п выход чужой-без комис. Об этом и на их сайте написано (тарифы) и сам много раз переводил без комиссии.

Со ВсеКарты можно тянуть ? Не верю.
Покажите это в тарифах
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:50

mustbe понятия не имею. Я просто перевожу с ВсеКарты на карты других банков и это без комиссии. Также в таблице "свободные деповклады" у Прокредита есть просто ощадний рахунок, куда можно класть и снимать грн. в любой момент. На нём 5% (до войны было 5.5). Можно добавить, если он подпадает под "свободные деповклады".
Pete77
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:54

  Pete77 написав:mustbe понятия не имею. Я просто перевожу с ВсеКарты на карты других банков и это без комиссии.

Также в таблице "свободные деповклады" у Прокредита есть просто ощадний рахунок, куда можно класть и снимать грн. в любой момент. На нём 5% (до войны было 5.5). Можно добавить, если он подпадает под "свободные деповклады".

Вы не понимаете разницу между п2п свой и п2п чужой. Учите матчасть.

"Свободные деповклады" строятся на основании таблицы от TabFinance.
Обновит он - обновлю и я
mustbe
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