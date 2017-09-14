|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:06
Бетон написав:
Доп инфа.
Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
Спать на лавочках.
Кто начинает качать права пугают баллончиком и вывозом в поле
За каждое пойманное тело, ментам каждому 4 тысячи гривен.
Деньги от кого попало не берут. За моего айтишника вписались на высоком уровне люди, у которых есть связи.
Всё обошлось не 15 а 25.
Тцк в бусе не было!!
Только пять ментов и всё
Ваш приятель свободно распоряжается деньгами или все жёстко контролирует жена?
На онлайн-казино от безвылазно сидения дома не подсел?
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:17
Типа новая отмазка. -меня бусифицировало ТЦК і СП , на все случаи жизни
|