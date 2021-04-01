RSS
Акції від ПриватБанку

Акції від ПриватБанку
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:54

Re: Акції від ПриватБанку

Поповнюйте телефон та вигравайте iPhone
з 17 грудня 2024 до 17 березня 2025
iPhone 16 Pro Max за поповнення мобільного в Приват24

Детальніше за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/popovny ... yte_iPhone

Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:09

Дякую, корисно.
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:26

Чи є на форумі що про "Привіт" в приват банку? Чи для всіх ці кєшбеки однакові?
dide398
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:30

  dide398 написав:Чи є на форумі що про "Привіт" в приват банку? Чи для всіх ці кєшбеки однакові?

Доброго дня.
Рекомендуємо гілку ПриватБанк

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 18:01

Re: Акції від ПриватБанку

ПриватБанк запускає кешбеки за міжнародні перекази на картки Visa

https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-z ... artky-visa

З 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року учасники програми зможуть отримати кешбек до 25 000 гривень.
Assistant_Portal
