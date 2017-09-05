|
|
Акції від МТБ банку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:21
-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.
Пропозиція діє для всіх держателів картки до 30 листопада 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuvaly-ku ... dnyy-sezon
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2167
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|159
|120763
|
|
|35
|37542
|
|
|78
|82781
|