Марка Британська Гвіана номіналом один цент була продана на аукціоні Sotheby's за 8,3 мільйона доларів.
Дивися повний текст Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн (фото).
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Додано: Сер 09 чер, 2021 22:34
Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн (фото)
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Дивися повний текст Найдорожча в світі марка пішла з молотка за $8,3 млн (фото).
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