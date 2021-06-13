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Додано: Нед 13 чер, 2021 15:22
Кривое зеркало статистики
Живу и работаю в Болгарии (г. София) 4й год. Две недели назад был в Украине. В Украине цены на продукты дороже на 15-30%. Про среднюю зарплату в 13к грн. - это вообще по моему автор загнул. Разве что статистику собирали в Киеве в районе Бессарабки. Дороги в Болгарии лучше. Цены на отдых на побережье приятнее. 2 ночи в гостинице в 50м от моря - чуть дороже 50 евро на троих. Цены в ресторанах Болгарии вообще не сравнить с украинскими. В Одессе на 40 евро выпил с товарищем по пару среднего пива и по порции примитивной закуски. В Болгарии это бюджет на "объесться и упиться" в приличном заведении.
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:27
Живу в Болгарии пять лет и хочу сказать ,что цены почти один в один , только вот зп побольше будут . Да и вообще как бы в Украину не ногой
Додано: Нед 13 чер, 2021 22:51
Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
Лучше жить в Германии.
Что Украина дно что Болгария , но Киев город продвинутый нежели София , Киев это Европа , а София сойдёт за какой нибудь Кропивницкий .
А Одесса так вообще красавица в сравнении с Варной . В Болгарии все очень дорого на их зарплаты, но дешевые машины и вкусная молочка. А люди бедные , украинцы живут все таки богаче , болгары бежат за границу куда больше чем мы в Польшу . Болгары в большинстве ленивые и малообразованные , такие балканские себе южные люди которые ни за что не парятся .
Додано: Нед 13 чер, 2021 22:59
Болгария это отстой ! Украина выше и круче во всем , Киев и София это небо и земля . У них там есть дорога автомагистрала Хамус София - Варна . Такая же проблемная как Киев - Одесса .
Но украинцы и болгары это самые близкие народы , по распиздяйству и коррупцию нету равных нам .
Украине до Польши ооооочень далеко , но Болгарию Украина даже преуспела в чем то .
Додано: Нед 13 чер, 2021 23:42
Спасибо авторам за статью! Давно была интересна подобная статистика.
Пять лет живу в Болгарии.
По болгарским ценам всё адекватно и объективно.
По зарплатам сомнения... Вообще без понятния как они там высчитывают эту среднюю зарплату (ну разве что ведомости по ЗП Месси и Роналду проходят через болгарский бюджет). На 1500 лв в Софии найти работу задача не из лёгких. А для среднестатистического нестоличного болгарина и 1000 лв за счастье (екв. 16500 грн). Три года жил в одном таком небольшом городке Стара Загора в центре Болгарии, не из пустого места инфо.
В Украине все думают, что беднее и хуже страны нет. В Болгарии думают так же о Болгарии..
А, знаете, из личного опыта говорю, хорошо там, где родные и друзья.
И украинцы и болгары рвутся заграницу в поисках лучшей жизни и в итоге долгие годы мучаются из-за языкового барьера, недопонимания, "в не своей тарелке" и дискриминации. И всему виной вот эта стереотипная, простите за выражение узколобая фраза "там же лучше, там же евро, там же дороги, там же не Украина...". Ищите возможности наслаждаться жизни там, где вы есть и будет вам счастье.
Всем любви и найти истину.
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:53
Информация в статье не корректная.Цены на бюджетные продукты в Болгарии в супермаркетах стабильны: ошеек свиной- 4-5 евро/ кг,бройлер ( тушка)-2-3 евро/кг, молоко 3%- 1евро/л, яйца- 1,2 евро/ дес.,растительное масло 1,6 евро/л.,апельсины круглый год 0,6-1 евро/ кг,помидоры круглый год 1-2 евро/ кг.,виски или ракия 40"- 6 евро/л. В Украине цены не ниже,но ещё и имеются серъезные удорожания цен на сезон или к праздникам.Да и качество похуже. Зато в Украине ты можешь в квартире или доме не проживать и не пользовать,а платить за подключение газа,тепла,воды и скоро электрики обязан.В Болгарии такого дебилизма нет.Электрика/ вода / газ- сколько использовал- столько и оплатил.И вместо ДАЙцев-везде камеры)
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:41
Додано: Сер 16 чер, 2021 07:48
Re: Де дешевше жити: в Україні чи Болгарії - інфографіка
Додано: Сер 16 чер, 2021 08:50
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