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В Україні стрімко
дорожчає нерухомість

В Україні стрімко дорожчає нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:01

В Україні стрімко дорожчає нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Нерухомість стрімко дорожчає в усіх регіонах України. В середньому ціни змінилися на 15%.

Дивися повний текст В Україні стрімко дорожчає нерухомість.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:02

А ситуацию с недвигой в Чабанах не проясните? До Ровно ехать долго и криво.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:05

Re: В Україні стрімко дорожчає нерухомість

если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:35

R2

недвига посмотрела на биток и решила "а я что рыжая".

Вот только в сданной рядом многоэтажке вечером свет горит от силы в трех-пяти квартирах. При том что квартиры были выкуплены у застройщика ещё в момент строительства (знакомые этим промышляют, как раз в этом доме тоже взяли квартиру). Ну, успеха в ходлинге. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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