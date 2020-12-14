RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12626126271262812629
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 01:19

  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

То може банк тупий попався. Взагалі е-оселю видають 3 банки: Ощад, Приват, Укргаз. Інші - це одиничні випадки.

Дюрі-бачі, мені якраз в Ужгороді погодили. Але я поставив 2,5 млн грн. із 500 тис. першого внеску. Тобто близько 60 тис. дол. вартість квартири. Проте я сам не дуже орієнтуюся по цінам в Ужгороді, зараз живу на 2 міста (Київ, Мукачево). Перелопатив всі сайти нерухомості і не знайшов по такій ціні квартиру, щоб підходила під програму. Бо там є обмеження по сумі, обмеження по строку введення в експлуатацію (потрібно максимум 3-роки), а також обмеження по площі. Ну і мені потрібна вже з ремонтом. Мінімум знайшов за 80 тис. І то відчуття, що якась проблемна. Підкажи плз, чи можливо в Ужгороді щось взяти за 60 тис? Бо так само в Києві влітку мені вже погодили, але нічого нормального не знайшов з ремонтом під програму
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 01:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пс. Може ще би спробував без ремонту, але вже здану і з документами. Може щось є там по 60 тис? Бо я вже повернувся в Київ і забив, а вчора з Привата запитали, чому я зупинив заявку

Сайти по нерухомості мегатупі в Україні. Ні флетфай, ні ріелтор, ні олх не мають можливості відфільтрувати ЗДАНУ новобудову. Це ж саме елементарне, що тільки може бути

Просто я так порахував... який сенс брати кредит на нерухомість, що будується? Розумію, що програму задумували в т.ч. для стимулювання будівельної галузі. Але вже легше тоді взяти в розстрочку від забудовника, є програми від 30% першого внеску, а думаю можна домовитися/знайти і під 20%. Буде той же кредит, лише без біганини з банками, страховками, нотаріусом і тп. Я в Мукачево домовився взагалі по фіксованій ціні, тобто аналог безпроцентного кредиту, але правда розстрочка лише на півроку
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 07:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Програма лише для вже зданої. Так було. Щось змінилось?
Hotab
 
Повідомлень: 17324
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 09:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:Ну і мені потрібна вже з ремонтом
З ремонтом нереально знайти. Я більше орієнтувався на голий бетон новобудов.
Газ і Ощад мені просто відмовили. В Приват не звертався, бо там, на відміну від інших банків, не фіксовані відсотки, що робить програму для мене безглуздою.
  The_Rebel написав:який сенс брати кредит на нерухомість, що будується?

Для мене сенс в тому, що кредит в гривні, а вона може девальвувати за 20 років.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 29.07.22
Подякував: 916 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 09:41

  Hotab написав:Програма лише для вже зданої. Так було. Щось змінилось?

Так, змінилось. Хоча і до того по ідеї мало бути для новобудов заточено.

"Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%." - цитата Мінекономіки. https://me.gov.ua/News/Detail/3dab9497-4d50-43ac-9080-4848529aa888?lang=uk-UA&title=Oselia-UkraintsiVzheOtrimaliIpotechnikhKreditivNa30-MiliardivGriven#:~:text=18%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8E,369%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2.

Там зараз такі параметри, що важко знайти готове. В мене не вийшло поки ні в Києві, ні в Ужгороді. А особливо якщо хочеться з ремонтом, то думаю нереально. Для 1-2 осіб площа до 52 м2 (якщо більше треба покрити першим внеском), а це найбільш ходове. Так само ціна одного м2 обмежена, що мало яке готове підпадає. Це також можна покрити першим внеском, але нафіг тоді такий кредит, вийде як у Дюрі-бачі на 70% першого внеску😏 Більше мороки
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 09:51

Дюрі-бачі
Зрозуміло, дякую. Думав лише я не зміг знайти з ремонтом. Але вже і просто готове без ремонту важко знайти під програму.

По девальвації згоден. Може бути вигідно у довгостроковій перспективі
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 10:10

The_Rebel
Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають.
P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 29.07.22
Подякував: 916 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 10:43

Дюрі-бачі
"вчителів без власного житла" - це жорсткий тролінг від програми, враховуючи їх зп. Але можливо коли подружжя, то інший з них заробляє. Тоді вчитель просто дає можливість зменшити ставку до 3% по професії, що також непогано
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 01.06.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:51

  Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають.
P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...

Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5800
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 15:51

  Бетон написав:Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена

Портрет серединного тилового українця зараз як виглядає?
Так отож...
У начальника ЖКХ району офіційна ЗП 80 000-100 000грн на місяць була в 2023 році. Ну і вдячність за відсутність всіх необхідних шарів нового асфальту ніхто при Зе не відміняв.
UA
 
Повідомлень: 9958
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 12626126271262812629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17357595
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6815081
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.