Через збільшення дефіциту Пенсійного фонду через 10-15 років його існування втратить сенс.
Дивися повний текст ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний дефіцит, - експерт.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 07:41
ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний дефіцит, - експерт.
Додано: Нед 13 чер, 2021 07:41
Все то Вы рассказываете хорошо, красиво, но забываете об одном, уровень криминальной ответственности у руководства негосударственных пенсионных фондов ещё меньше, чем у руководства негосударственных банков (который и так мягко говоря не "блещет" по сравнению с европейскими стандартами), а скидываться на красивую, безбедную жизнь руководству НПФ желающих нет (особенно учитывая наши "зарплаты", цены (уже превысившие уровень восточной и даже центральной Европы) и уровень безработицы (приближающийся к уровню отсталых стран Африки).
Додано: Нед 13 чер, 2021 12:28
Все очень просто 1. Прекратить платить налоги ,т.к. все и вся в этой стране разворовываеся. 2. Сократить чиновников и их подразделения в 100 или даже в 200 раз. Они от бездели ходят по территории и приколупуются по каждому пустяку. То собак ищут на территории предприятий ,то покошена или нет трава. А бывает одного приглашают по делу ,а через неделю приходит второй по наводке. Должны работать ,а они бабки выбивают. И все службы такие. Так зачем они нужны. Сократить. Гос.деньги целее будут.
Додано: Нед 13 чер, 2021 21:36
Re: ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний...
на самом деле это очень большая проблема - и как-то она не в фокусе внимания, нет обсуждения, что делать.
что не так?
с одной стороны, если из общих сборов гос-ва за год около 1,4 трлн грн 400 млрд грн уходит на пенсии - это ИМХО тупик для общества. опять же, какой % работающих обеспечивает пенсионеров - 25%, 30%, 40%??? думаю, даже не 50%.
с другой стороны механизма накопления пенсий нет. тут несколько факторов:
- начиная от того, что нет нормально работающих негосударственных пенс фондов
- заканчивая, - а куда инвестировать? некуда - рынка акций, как на Западе - нет. даже на Западе он сейчас коряво работает - у нас просто нет.
возможно, поэтому излишек денег в банковской системе - больше некуда деньги нести.
в общем, не сильно надеемся на пенсии через 20-30 лет. sad but true
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