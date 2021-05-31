ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний...

Додано: Нед 13 чер, 2021 21:36

на самом деле это очень большая проблема - и как-то она не в фокусе внимания, нет обсуждения, что делать.



что не так?

с одной стороны, если из общих сборов гос-ва за год около 1,4 трлн грн 400 млрд грн уходит на пенсии - это ИМХО тупик для общества. опять же, какой % работающих обеспечивает пенсионеров - 25%, 30%, 40%??? думаю, даже не 50%.



с другой стороны механизма накопления пенсий нет. тут несколько факторов:

- начиная от того, что нет нормально работающих негосударственных пенс фондов

- заканчивая, - а куда инвестировать? некуда - рынка акций, как на Западе - нет. даже на Западе он сейчас коряво работает - у нас просто нет.



возможно, поэтому излишек денег в банковской системе - больше некуда деньги нести.



в общем, не сильно надеемся на пенсии через 20-30 лет. sad but true