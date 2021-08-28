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Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:33
Нести треба тільки те, з чого не сплачений колись податок (якщо він саме підлягав сплаті, неоподатковувані офіційно доходи декларувати не треба)
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:34
BIGor
Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:52
Scholar написав:BIGor
Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:08
BIGor написав: Scholar написав:BIGor
Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации
Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:24
Я точно би не керувався в питаннях амністії, якщо є що амістувати, отримавши пораду на форумі...
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change_pm
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