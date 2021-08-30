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Рада схвалила податкову
амністію для українців

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:33

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Нести треба тільки те, з чого не сплачений колись податок (якщо він саме підлягав сплаті, неоподатковувані офіційно доходи декларувати не треба)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:34

BIGor

Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:52

  Scholar написав:BIGor

Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации

Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:08

  BIGor написав:
  Scholar написав:BIGor

Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации

Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?


Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:24

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Я точно би не керувався в питаннях амністії, якщо є що амістувати, отримавши пораду на форумі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:26

  change_pm написав:Я точно би не керувався в питаннях амністії, якщо є що амістувати, отримавши пораду на форумі...


Це однозначно так. Тут можна зрозуміти хоча б які питання задавати юристам
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:33

  Scholar написав:
  BIGor написав:
  Scholar написав:BIGor

Если в валюте - то по курсу на день подачи декларации

Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?
Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?


Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.

Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экпертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:41

BIGor

Хз, как оно будет в законе о непрямых методах контроля, который планируют принять.
Скорее всего, доказывать придется плательщикам, а не налоговой
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 07:20

Re: Рада схвалила податкову амністію для українців

Народ, я тут Інвестуємо в нерухомість закордоном накропав два кейси під амністоз.

Давайте обговоримо?
change_pm
 
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