Рада схвалила податкову амністію для українців

Додано: Сер 01 вер, 2021 11:45

BIGor написав: Scholar написав: Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?

Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?

Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении. Не может неправильно выразился. Валюта купленная за легальные деньги - не нуждается в декларировании?Условно было куплено по курсу 8 грн - 30000 Евро за легальные 240 000 грн. Сейчас эти 30000 Евро легальные?Легальные, конечно. Если есть документы о приобретении.



Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты? Есть разные документы, интересно, налоговая будет платить и делать экспертизу выцвевших приватовских чеков по обмену валюты?

Ха, В ТОМ-ТО и ДЕЛО: а в этих Ваших документах указаны ВАШИ данные как покупателя?!: насколько помню при курсе 8 - требования указывать ФИО и паспортные данные - еще НЕ было! Так, что это будет уже НЕ проблема налоговой, а Ваша!А кроме того (соотв.), нынешние 30 кило евров налоговая пересчитает по нынешнему курсу в НАЦИОНАЛЬНУЮ валюту и попросит подтвердить законность полученной в результате пересчета суммы в грн.!РЕЗЮМИРУЯ: интересно посмотреть, чем все это закончится: ЕСЛИ до последнего времени налоговая НЕ в состоянии была даже всем КОМУ НУЖНО оформить и выслать налоговое уведомление (в связи с чем некоторые комментаторы/журналисты пишут, мол, а если Вы не получили его - то ДОЛЖНЫ (!) сами за ним обратиться (!) в налоговую! : )