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Гетманцев: податкова амністія в Україні - єдиний шанс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:36
Пропонуємо до обговорення:
В Україні запровадили податкову амністію. Вона дозволить українцям легалізувати свої активи, тобто вивести неоподатковані колись кошти "в білу" і уникнути відповідальності у майбутньому.
Дивися повний текст Гетманцев: податкова амністія в Україні - єдиний шанс легалізувати статки
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R2
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:04
Важливий момент: нульові декларації не подаватимуть чиновники.
В законе нет ни слова о нулевых декларацих.
Писать такое будучи журналистом финансового сайта ....
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:59
Сотрудники компаний Гетманцева, получавшие все это время зп в конвертах, верните деньги их владельцу - они должны работать на экономику страны. И система будет сломана, а бюджет наполнится ...))
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mvi
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:03
Интересно то что Шариковы-Гетьманцевы себя обезопасили от уплаты дополнительного налога со сбережений.
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BIGor
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Додано: Суб 19 чер, 2021 14:51
Я на 100500% певен, шо гамністія, як і більшість законосрачества Зедента і його братви, буде провалом...
Ні, я допускаю, що пару десятків тєрпіл засвіться, але гамністія в цілому буде пшиком
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change_pm
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Додано: Суб 19 чер, 2021 15:21
change_pm написав:
Я на 100500% певен, шо гамністія, як і більшість законосрачества Зедента і його братви, буде провалом...
Ні, я допускаю, що пару десятків тєрпіл засвіться, але гамністія в цілому буде пшиком
О йя! Даст іс фантастіш.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:09
Цитата:"сломать систему, которая была раньше, когда «государство воровало, а общество уклонялось от налогообложения»;"
Теперь у общества отберут последнее, поскольку государству уже не осталось, что воровать.
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egorlova987
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