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У яких країнах пенсіонери
живуть за межею бідності

У яких країнах пенсіонери живуть за межею бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:19

У яких країнах пенсіонери живуть за межею бідності

Пропонуємо до обговорення:
Не тільки в Україні люди пенсійного віку є однією з найбільш незахищених груп населення.

Дивися повний текст У яких країнах пенсіонери живуть за межею бідності.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:19

Последняя диаграмма - шок, пенсионеры при зеленском стали жить хуже
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