Не тільки в Україні люди пенсійного віку є однією з найбільш незахищених груп населення.
Дивися повний текст У яких країнах пенсіонери живуть за межею бідності.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 13:19
У яких країнах пенсіонери живуть за межею бідності
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Дивися повний текст У яких країнах пенсіонери живуть за межею бідності.
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