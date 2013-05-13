mustbe написав:Странно, что нет такой темы. Вопрос то поднимается чуть не каждую неделю, в разных ветках.
Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)? Интересуют максимальные проценты. И хоть какая-то надёжность банки.
На данный момент вижу такие предложения: Мега - 3.05% Альянс - 2.75% Аккорд - 2.35% ТАС - 1.85%
Кто ещё больше 1.8% ?
а зачем уже надо торопиться с годовым баксодепо? Имхо , сейчас еще месяц-полтора-два оптимальнее гривнедепо, затем открыть полугодовой баксодепо. Причем, есть вероятность, что и по более высоким % ,чем сегодня, из-за высокой штатовской инфляции. И фонд будет 400К
Ну и зимой - опять полугодовой гривнедепо.
Или думаете, что доллар к гривне этим летом уже начал стабильный быстрый рост, "обгоняя" традиционную прибыль от летнего гривнедепо ?
Ребят, вы не поняли. Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок. Вопрос был вполне конкретный: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ? Под макс. проценты.
Ситуация на 07.07.2021: Украинский капитал - 3,50% Коммерческий Индустриальный Банк - 3,30% Банк Сич - 2,75% РВС Банк - 2,50% Укрстройинвестбанк - 2,25% Мотор-Банк - 2,00% Земельный Капитал - 2,00% Агропросперис - 2,00%