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Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:03
IDAN написав: Gln_Vlrn написав:someman
, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Так не понятно, выдается НЕ пенсионерам?
Усім підряд видають!
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:08
someman написав: Gln_Vlrn написав:someman
, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Спасибо, вот это находка! Уточнил в саппорте у них:
Так, оформити Пенсійну картку може не лише пенсіонер.
Картка оформляється виключно у відділенні Банку.
Розмір процентів річних на залишок коштів по рахунку:
10%* до 300 000 грн.
4,5%* більше 300 000,01 грн.
с 12.11.21 по карте пенсионной " КОКО КАРД" Форвард Банк -9 % на остаток
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larunya6
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Додано: Чет 11 лис, 2021 16:20
larunya6 написав:
с 12.11.21 по карте пенсионной " КОКО КАРД" Форвард Банк -9 % на остаток
Даже это это выгоднее, чем любые другие банковские предложения на сегодня со свободным снятием средств, и почему-то выгоднее, чем их же срочные депозиты, вот это уже загадка.
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someman
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Додано: Чет 11 лис, 2021 16:30
Но теперь получается, что монобанк снова лучший среди депозитов с возможностью досрочного снятия, больше никто 9.5% с возможностью вынуть деньги, если что случилось, не дает.
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someman
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:37
someman написав:Но теперь получается, что монобанк снова лучший среди депозитов с возможностью досрочного снятия, больше никто 9.5% с возможностью вынуть деньги, если что случилось, не дает.
Вот только если вы вынете деньги, то этих 9.5% за прошедший период вам не видать. А на карточке у Форварда проценты начисляются за каждый пролежавший день… Поэтому выбор очевиден.
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Mathias
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:22
Дійсно у них
9% - пенсійна(доступна всім)
8,5% - кредитна
8% - дебетова.
Можливо розраховують на користування додатковими послугами страхування,etc. А ще питання - Фонд Гарантування Вкладів гарантує тільки депозити чи і такі карткові рахунки теж захищаються?)
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Banazîr
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:00
Banazîr написав:
Дійсно у них
9% - пенсійна(доступна всім)
8,5% - кредитна
8% - дебетова.
Можливо розраховують на користування додатковими послугами страхування,etc. А ще питання - Фонд Гарантування Вкладів гарантує тільки депозити чи і такі карткові рахунки теж захищаються?)
ФГВ гарантирует все счета физлица, кроме счетов в банковских металлах.
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alter
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:50
Gln_Vlrn
спасибо за информацию, это очень интересный вариант!
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fingoalstoday
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:39
Интересно в ближайшее время поднимутся ставки по депозитам в нац валюте или нет. Т.к. в последнее время была тенденция по их уменьшению, за 6 мес уменьшилось на 1,5-2%
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grihoriy
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:35
Питання так собі, відсоток може бути і кращим, ніж у інших, а що там за рейтингом банку?
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AVolkov
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