Додано: Вів 06 лип, 2021 23:50

mustbe написав: Странно, что нет такой темы.

Вопрос то поднимается чуть не каждую неделю, в разных ветках.



Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?

Интересуют максимальные проценты. И хоть какая-то надёжность банки.



На данный момент вижу такие предложения:

Мега - 3.05%

Альянс - 2.75%

Аккорд - 2.35%

ТАС - 1.85%



Кто ещё больше 1.8% ?

Странно, что нет такой темы.Вопрос то поднимается чуть не каждую неделю, в разных ветках.Интересуют максимальные проценты. И хоть какая-то надёжность банки.На данный момент вижу такие предложения:Мега - 3.05%Альянс - 2.75%Аккорд - 2.35%ТАС - 1.85%Кто ещё больше 1.8% ?

есть вероятность, что и по более высоким % ,чем сегодня, из-за высокой штатовской инфляции.

И фонд будет 400К

а зачем уже надо торопиться с годовым баксодепо?Имхо , сейчас еще месяц-полтора-два оптимальнее гривнедепо,затем открыть полугодовой баксодепо. Причем,Ну и зимой - опять полугодовой гривнедепо.Или думаете, что доллар к гривне этим летом уже начал стабильный быстрый рост, "обгоняя" традиционную прибыль от летнего гривнедепо ?