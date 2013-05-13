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Где сейчас открыть депо
в USD на год под фонд ?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:41

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Странно, что нет такой темы.
Вопрос то поднимается чуть не каждую неделю, в разных ветках.

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
Интересуют максимальные проценты. И хоть какая-то надёжность банки.

На данный момент вижу такие предложения:
Мега - 3.05%
Альянс - 2.75%
Аккорд - 2.35%
ТАС - 1.85%

Кто ещё больше 1.8% ?
Возможно есть какие-то спецпредложения ?

ЗЫ. Особняком стоит предложение от Альфы: на 5 лет под 4%
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:38

Также интересует кто их банок работает со свисфранком. Депо или сберсчета....
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:50

  mustbe написав:Странно, что нет такой темы.
Вопрос то поднимается чуть не каждую неделю, в разных ветках.

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
Интересуют максимальные проценты. И хоть какая-то надёжность банки.

На данный момент вижу такие предложения:
Мега - 3.05%
Альянс - 2.75%
Аккорд - 2.35%
ТАС - 1.85%

Кто ещё больше 1.8% ?
а зачем уже надо торопиться с годовым баксодепо?
Имхо , сейчас еще месяц-полтора-два оптимальнее гривнедепо,
затем открыть полугодовой баксодепо. Причем, есть вероятность, что и по более высоким % ,чем сегодня, из-за высокой штатовской инфляции.
И фонд будет 400К

Ну и зимой - опять полугодовой гривнедепо.

Или думаете, что доллар к гривне этим летом уже начал стабильный быстрый рост, "обгоняя" традиционную прибыль от летнего гривнедепо ?
flysoulfly
 
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swan forever

ОТП (депо, тек счета)
Exim (депо и текущий счёт по депо)
ТАС (карты)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 06:47

Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

  mustbe написав:На данный момент вижу такие предложения:
Мега - 3.05%
Альянс - 2.75%
Аккорд - 2.35%
ТАС - 1.85%

Кто ещё больше 1.8% ?


в США зараз інфляція 4.2%, прогнозується ріст
воно вам треба?...

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi

:!: :!: :?:
вже 5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:18

Для порівняння - укр. інфляція

https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi

виходить лише на 100% більше +- (два рази)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:03

Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.
Вопрос был вполне конкретный:
Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
Под макс. проценты.

Ситуация на 07.07.2021:
Украинский капитал - 3,50%
Коммерческий Индустриальный Банк - 3,30%
Банк Сич - 2,75%
РВС Банк - 2,50%
Укрстройинвестбанк - 2,25%
Мотор-Банк - 2,00%
Земельный Капитал - 2,00%
Агропросперис - 2,00%
mustbe
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Форвард валютний рахунок - 3%, вільний доступ ресурсу
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