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Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 07 лип, 2021 20:24
mustbe написав:
Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.
Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:55
ruvex написав:
Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
Затем, что у каждого свои обстоятельства
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:57
ruvex написав: mustbe написав:
Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.
Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
Может человек уже накупил битона и бетховена, и хочет диверсифицироваться в "около-наличные" инструменты
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:17
Актуальна тема!
Ексім дуже розчарував різким пониженням ставок у валюті
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:27
mustbe
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Если обстоятельствам подходят наши банки для вкладов в валюте, без вопросов.
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