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Где сейчас открыть депо
в USD на год под фонд ?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:24

  mustbe написав:Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.

Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:55

  ruvex написав:Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.

Затем, что у каждого свои обстоятельства
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:57

  ruvex написав:
  mustbe написав:Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.

Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.

Может человек уже накупил битона и бетховена, и хочет диверсифицироваться в "около-наличные" инструменты
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:17

Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Актуальна тема!
Ексім дуже розчарував різким пониженням ставок у валюті :(
V2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:15

  mustbe написав:Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
В случае девальвации вот эти 6-7к уже окажутся больше фонда.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:50

  mustbe написав:Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.

Пардон что тоже не по теме, но ситуация с комментариями прям как в анекдоте "почему нельзя заниматься сексом на Красной площади" :mrgreen:

  Striker написав:
  mustbe написав:Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
В случае девальвации вот эти 6-7к уже окажутся больше фонда.

В случае нападения инопланетян или ядерного удара - совершенно не важно было больше фонда или меньше. :wink:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:26

  mustbe написав:Странно, что нет такой темы.
Вопрос то поднимается чуть не каждую неделю, в разных ветках.

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
Интересуют максимальные проценты. И хоть какая-то надёжность банки.

На данный момент вижу такие предложения:
Мега - 3.05%
Альянс - 2.75%
Аккорд - 2.35%
ТАС - 1.85%

Кто ещё больше 1.8% ?
Возможно есть какие-то спецпредложения ?

ЗЫ. Особняком стоит предложение от Альфы: на 5 лет под 4%


инфляция товаров 5%+ в США, а инвестиционная инфляция около 7%-10% :lol:

Инфляция товаров в Украине первой необходимости 20%-40% в год. Индекс товаров. Индекс "млинця".

2% я могу тебе скинуть на карту 500-1000грн чтобы ты не ложил под 2% в банк.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:38

  proftpd66 написав:инфляция товаров 5%+ в США, а инвестиционная инфляция около 7%-10% :lol:

Инфляция товаров в Украине первой необходимости 20%-40% в год. Индекс товаров. Индекс "млинця".

2% я могу тебе скинуть на карту 500-1000грн чтобы ты не ложил под 2% в банк.

Перевести мне деньги можно нажав кнопку "Донат" на этом сайте: https://mustbe.ml/kurs/
Жду "500-1000грн", тогда не буду вкладываться под 2%

Тема превратилась в полнейший анекдот. Оксюморон какой-то.
Ну, ничего, иногда надо и просто улыбнуться )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:43

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:инфляция товаров 5%+ в США, а инвестиционная инфляция около 7%-10% :lol:

Инфляция товаров в Украине первой необходимости 20%-40% в год. Индекс товаров. Индекс "млинця".

2% я могу тебе скинуть на карту 500-1000грн чтобы ты не ложил под 2% в банк.

Перевести мне деньги можно нажав кнопку "Донат" на этом сайте: https://mustbe.ml/kurs/
Жду "500-1000грн", тогда не буду вкладываться под 2%

Тема превратилась в полнейший анекдот. Оксюморон какой-то.
Ну, ничего, иногда надо и просто улыбнуться )



3%-7% это достижение офицера? :mrgreen:

делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4642
proftpd66
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