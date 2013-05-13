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Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 07 лип, 2021 20:24
mustbe написав:
Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.
Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:55
ruvex написав:
Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
Затем, что у каждого свои обстоятельства
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Додано: Сер 07 лип, 2021 20:57
ruvex написав: mustbe написав:
Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.
Вопрос "зачем"? Тоже весьма конкретный.
Может человек уже накупил битона и бетховена, и хочет диверсифицироваться в "около-наличные" инструменты
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Додано: Сер 07 лип, 2021 21:17
Актуальна тема!
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Додано: Чет 08 лип, 2021 07:15
mustbe написав:Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
В случае девальвации вот эти 6-7к уже окажутся больше фонда.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 07:50
mustbe написав:
Ребят, вы не поняли.
Вопрос был не в том, стоит ли вкладываться в депозиты, а если да - в какой валюте и на какой срок.
Пардон что тоже не по теме, но ситуация с комментариями прям как в анекдоте "почему нельзя заниматься сексом на Красной площади"
Striker написав: mustbe написав:Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
В случае девальвации вот эти 6-7к уже окажутся больше фонда.
В случае нападения инопланетян или ядерного удара - совершенно не важно было больше фонда или меньше.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:26
mustbe написав:
Странно, что нет такой темы.
Вопрос то поднимается чуть не каждую неделю, в разных ветках.Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд (6-7 к$)?
Интересуют максимальные проценты. И хоть какая-то надёжность банки.
На данный момент вижу такие предложения:
Мега - 3.05%
Альянс - 2.75%
Аккорд - 2.35%
ТАС - 1.85%
Кто ещё больше 1.8% ?
Возможно есть какие-то спецпредложения ?
ЗЫ. Особняком стоит предложение от Альфы: на 5 лет под 4%
инфляция товаров 5%+ в США, а инвестиционная инфляция около 7%-10%
Инфляция товаров в Украине первой необходимости 20%-40% в год. Индекс товаров. Индекс "млинця".
2% я могу тебе скинуть на карту 500-1000грн чтобы ты не ложил под 2% в банк.
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proftpd66
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:38
proftpd66 написав:
инфляция товаров 5%+ в США, а инвестиционная инфляция около 7%-10%
Инфляция товаров в Украине первой необходимости 20%-40% в год. Индекс товаров. Индекс "млинця".
2% я могу тебе скинуть на карту 500-1000грн чтобы ты не ложил под 2% в банк.
Перевести мне деньги можно нажав кнопку "Донат" на этом сайте: https://mustbe.ml/kurs/
Жду "500-1000грн", тогда не буду вкладываться под 2%
Тема превратилась в полнейший анекдот. Оксюморон какой-то.
Ну, ничего, иногда надо и просто улыбнуться )
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mustbe
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:43
mustbe написав: proftpd66 написав:
инфляция товаров 5%+ в США, а инвестиционная инфляция около 7%-10%
Инфляция товаров в Украине первой необходимости 20%-40% в год. Индекс товаров. Индекс "млинця".
2% я могу тебе скинуть на карту 500-1000грн чтобы ты не ложил под 2% в банк.
Перевести мне деньги можно нажав кнопку "Донат" на этом сайте: https://mustbe.ml/kurs/
Жду "500-1000грн", тогда не буду вкладываться под 2%
Тема превратилась в полнейший анекдот. Оксюморон какой-то.
Ну, ничего, иногда надо и просто улыбнуться )
3%-7% это достижение офицера?
делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4642
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proftpd66
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