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Где сейчас открыть депо
в USD на год под фонд ?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:20

  proftpd66 написав:Перевел.

Спасибо за 500грн.
Под 2% - обещаю не вкладываться
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