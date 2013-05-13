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Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:20
proftpd66 написав:
Перевел.
Спасибо за 500грн.
Под 2% - обещаю не вкладываться
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mustbe
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