RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Где сейчас открыть депо
в USD на год под фонд ?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:20

  proftpd66 написав:Перевел.

Спасибо за 500грн.
Под 2% - обещаю не вкладываться
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:53

  mustbe написав:Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Да где угодно.
Можно в "Форварде" под 1,1% на год
А можно и в "Украинском Капитале" под 3,5% на 6 міс, 9 міс и 12 міс.
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4367
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1309 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:02

  lubopytnaya написав:
Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Да где угодно.
Можно в "Форварде" под 1,1% на год
А можно и в "Украинском Капитале" под 3,5% на 6 міс, 9 міс и 12 міс.


еще помоему- Клиринговый дом предлагает 3,5%, кредитевропа 3,25, сич на 3 год под 3%. Но отнимите -19,5% от доходности, и будет почти 2.
А оно того стоит если государство может отщепнуть в след году по налохам 5% чистыми?
Raymond
 
Повідомлень: 981
З нами з: 16.12.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:30

а когда ближайшее заседание НБУ по ставке? - Если её поднимут, то депоставки точно вверх.
И анонсированный отказ НБУ в рефинансе под покупку ОВГЗ - думаю, что заставит небогатенькие банчики еще поднять % для заимствований с "улицы"

огромна вероятность, что "завтра" % будет выше, чем "сегодня",

т.е. сомневаюсь, что "сегодня" есть смысл, например, столбиться, тем более на долгосрок
flysoulfly
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.01.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:21

Офіційна інфляція долара США - 5.4%
greenozon
 
Повідомлень: 11616
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:56

  proftpd66 написав:,


3%-7% это достижение офицера? :mrgreen:

делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4642

доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка
J
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит? 1, 2
gritzko » Вів 31 бер, 2020 08:09
12 25520
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 15:03
ВикторияГМ
Хочу открыть депозит.
Sultan19 » Сер 28 жов, 2015 22:15
4 4939
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2015 21:33
maxim2014
Где оптимально открыть депозит 1 ... 6, 7, 8
xxx » Пон 13 тра, 2013 14:35
75 45822
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лют, 2015 14:47
botynokboty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.