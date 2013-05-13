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Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:20
proftpd66 написав:
Перевел.
Спасибо за 500грн.
Под 2% - обещаю не вкладываться
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mustbe
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:53
mustbe написав:
Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
Да где угодно.
Можно в "Форварде" под 1,1% на год
А можно и в "Украинском Капитале" под 3,5% на 6 міс, 9 міс и 12 міс.
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lubopytnaya
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Додано: Чет 08 лип, 2021 20:02
lubopytnaya написав:
Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
Да где угодно.
Можно в "Форварде" под 1,1% на год
А можно и в "Украинском Капитале" под 3,5% на 6 міс, 9 міс и 12 міс.
еще помоему- Клиринговый дом предлагает 3,5%, кредитевропа 3,25, сич на 3 год под 3%. Но отнимите -19,5% от доходности, и будет почти 2.
А оно того стоит если государство может отщепнуть в след году по налохам 5% чистыми?
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Raymond
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:30
а когда ближайшее заседание НБУ по ставке? - Если её поднимут, то депоставки точно вверх.
И анонсированный отказ НБУ в рефинансе под покупку ОВГЗ - думаю, что заставит небогатенькие банчики еще поднять % для заимствований с "улицы"
огромна вероятность, что "завтра" % будет выше, чем "сегодня",
т.е. сомневаюсь, что "сегодня" есть смысл, например, столбиться, тем более на долгосрок
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flysoulfly
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Додано: Чет 15 лип, 2021 15:21
Офіційна інфляція долара США - 5.4%
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greenozon
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:56
доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка
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J
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Додано: Пон 26 лип, 2021 16:17
J написав:
доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка
вы в ОВГЗ инвестируете с 1996 года. Верно?
Вложите на падении на 10 лет в Monero
. Поддержите Мексиканские и Колумбийские кортели. Познакомьтесь с сексуальными Испанками. Это братский народ.
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proftpd66
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