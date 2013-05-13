Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Додано: Вів 21 вер, 2021 13:39

J написав: доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка

Увы, как показала моя личная практика общения с многими нашими банками, держать доллары на депозитах - это лотерея по возврату. Может получиться так, что депо закончится, а забирать его вы будете долго и нудно: то долларов/евро нет, то купюры мелкие, то старые.И это банки первой десятки! А что говорить про остальные?По факту получается, что это ни разу не ячейка: когда ячейка - пришел и забрал содержимое, за очень редким исключением, а тут так не получится.Хорошо, когда у вас впереди большая оплата за что-то и вы можете просто перевести необходимую сумму в гривнах, конвертировав валюту (меня это спасало много раз), но так бывает не всегда...Так что про ячейку - это не в наших реалиях: просто будьте готовы к тому, что будете, возможно, забирать валюту частями и в течении нескольких недель, если вам нужна именно наличка.Самое печальное, что похожая ситуация и с гривнами: прийти и забрать в назначенный день всю сумму крупными купюрами - это из области фантастики.