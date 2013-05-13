Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Спасибо за 500грн.
Под 2% - обещаю не вкладываться
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:20
Додано: Чет 08 лип, 2021 19:53
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:02
еще помоему- Клиринговый дом предлагает 3,5%, кредитевропа 3,25, сич на 3 год под 3%. Но отнимите -19,5% от доходности, и будет почти 2.
А оно того стоит если государство может отщепнуть в след году по налохам 5% чистыми?
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:30
а когда ближайшее заседание НБУ по ставке? - Если её поднимут, то депоставки точно вверх.
И анонсированный отказ НБУ в рефинансе под покупку ОВГЗ - думаю, что заставит небогатенькие банчики еще поднять % для заимствований с "улицы"
огромна вероятность, что "завтра" % будет выше, чем "сегодня",
т.е. сомневаюсь, что "сегодня" есть смысл, например, столбиться, тем более на долгосрок
Додано: Пон 26 лип, 2021 15:56
доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:17
вы в ОВГЗ инвестируете с 1996 года. Верно?
Вложите на падении на 10 лет в Monero. Поддержите Мексиканские и Колумбийские кортели. Познакомьтесь с сексуальными Испанками. Это братский народ.
Додано: Вів 21 вер, 2021 13:39
Увы, как показала моя личная практика общения с многими нашими банками, держать доллары на депозитах - это лотерея по возврату. Может получиться так, что депо закончится, а забирать его вы будете долго и нудно: то долларов/евро нет, то купюры мелкие, то старые.
И это банки первой десятки! А что говорить про остальные?
По факту получается, что это ни разу не ячейка: когда ячейка - пришел и забрал содержимое, за очень редким исключением, а тут так не получится.
Хорошо, когда у вас впереди большая оплата за что-то и вы можете просто перевести необходимую сумму в гривнах, конвертировав валюту (меня это спасало много раз), но так бывает не всегда...
Так что про ячейку - это не в наших реалиях: просто будьте готовы к тому, что будете, возможно, забирать валюту частями и в течении нескольких недель, если вам нужна именно наличка.
Самое печальное, что похожая ситуация и с гривнами: прийти и забрать в назначенный день всю сумму крупными купюрами - это из области фантастики.
Додано: Суб 25 вер, 2021 11:17
Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
Это какие у Вас банки первой десятки что Вы сталкиваетесь с такими проблемами?
Снимал $ в пределах фонда в небольших банках - ПИНе, Альянсе, А-банке, Аккорде, Клиринговой Доме, Конкорде не предупреждая и не заказывая. Максимум за два раза только в ПИНе было. Про крупные - ТАС, ПУМБ, Юниверсал, МИБ, Укрэксим вообще говорить нечего, всегда все есть.
Если Вы с таким сталкиваетесь - в центральном отделении всегда есть большие суммы
Додано: Нед 26 вер, 2021 11:36
Archer Сразу говорю, отделения в Киеве, не центральные.
Альфабанк: Стандартно сразу предлагают забрать гривнами, доллары просят подождать.
ТАС: даже гривнами забрать крупными купюрами проблема. Забирал 2 недели. Самые крупные купюры в итоге были 200грн.
Приватбанк. Если долларами, то надо договариваться заранее и лучше предупреждать 2 раза, иначе будете ходить 2 недели.
С Ощадом (новые отделения), Укргазбанком (центральное отделение) и Авалем проблем никогда не было.
Все суммы больше Фонда.
|