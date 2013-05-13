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Где сейчас открыть депо
в USD на год под фонд ?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:20

  proftpd66 написав:Перевел.

Спасибо за 500грн.
Под 2% - обещаю не вкладываться
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 19:53

  mustbe написав:Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Да где угодно.
Можно в "Форварде" под 1,1% на год
А можно и в "Украинском Капитале" под 3,5% на 6 міс, 9 міс и 12 міс.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:02

  lubopytnaya написав:
Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Да где угодно.
Можно в "Форварде" под 1,1% на год
А можно и в "Украинском Капитале" под 3,5% на 6 міс, 9 міс и 12 міс.


еще помоему- Клиринговый дом предлагает 3,5%, кредитевропа 3,25, сич на 3 год под 3%. Но отнимите -19,5% от доходности, и будет почти 2.
А оно того стоит если государство может отщепнуть в след году по налохам 5% чистыми?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:30

а когда ближайшее заседание НБУ по ставке? - Если её поднимут, то депоставки точно вверх.
И анонсированный отказ НБУ в рефинансе под покупку ОВГЗ - думаю, что заставит небогатенькие банчики еще поднять % для заимствований с "улицы"

огромна вероятность, что "завтра" % будет выше, чем "сегодня",

т.е. сомневаюсь, что "сегодня" есть смысл, например, столбиться, тем более на долгосрок
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:21

Офіційна інфляція долара США - 5.4%
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:56

  proftpd66 написав:,


3%-7% это достижение офицера? :mrgreen:

делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4642

доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:17

  J написав:
  proftpd66 написав:,


3%-7% это достижение офицера? :mrgreen:

делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
https://youtu.be/aDWhgC3uAbU?t=4642

доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка


вы в ОВГЗ инвестируете с 1996 года. Верно?

Вложите на падении на 10 лет в Monero. Поддержите Мексиканские и Колумбийские кортели. Познакомьтесь с сексуальными Испанками. Это братский народ.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:39

  J написав: доларовый депозит под 1% - это не для заработка, это бесплатная банковская ячейка

Увы, как показала моя личная практика общения с многими нашими банками, держать доллары на депозитах - это лотерея по возврату. Может получиться так, что депо закончится, а забирать его вы будете долго и нудно: то долларов/евро нет, то купюры мелкие, то старые.
И это банки первой десятки! А что говорить про остальные?
По факту получается, что это ни разу не ячейка: когда ячейка - пришел и забрал содержимое, за очень редким исключением, а тут так не получится.
Хорошо, когда у вас впереди большая оплата за что-то и вы можете просто перевести необходимую сумму в гривнах, конвертировав валюту (меня это спасало много раз), но так бывает не всегда...
Так что про ячейку - это не в наших реалиях: просто будьте готовы к тому, что будете, возможно, забирать валюту частями и в течении нескольких недель, если вам нужна именно наличка.
Самое печальное, что похожая ситуация и с гривнами: прийти и забрать в назначенный день всю сумму крупными купюрами - это из области фантастики.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:17

Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

Это какие у Вас банки первой десятки что Вы сталкиваетесь с такими проблемами?
Снимал $ в пределах фонда в небольших банках - ПИНе, Альянсе, А-банке, Аккорде, Клиринговой Доме, Конкорде не предупреждая и не заказывая. Максимум за два раза только в ПИНе было. Про крупные - ТАС, ПУМБ, Юниверсал, МИБ, Укрэксим вообще говорить нечего, всегда все есть.
Если Вы с таким сталкиваетесь - в центральном отделении всегда есть большие суммы
Archer
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:36

Archer Сразу говорю, отделения в Киеве, не центральные.
Альфабанк: Стандартно сразу предлагают забрать гривнами, доллары просят подождать.
ТАС: даже гривнами забрать крупными купюрами проблема. Забирал 2 недели. Самые крупные купюры в итоге были 200грн.
Приватбанк. Если долларами, то надо договариваться заранее и лучше предупреждать 2 раза, иначе будете ходить 2 недели.
С Ощадом (новые отделения), Укргазбанком (центральное отделение) и Авалем проблем никогда не было.
Все суммы больше Фонда.
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