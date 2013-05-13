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Где сейчас открыть депо
в USD на год под фонд ?

Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:52

Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

В Альфе частно кассиры обманывают, говоря что нету денег в наличии. Я было пополнил карту на 60 тыс. но из-за лимита п2п перевода пришлось снять назад 45 тыс. Так кассир мне заявила что такой суммы в кассе нету, после скандала и звонка на горячку - сразу все нашлось.
ТАС - удивлен, поскольку обслуживался в трёх отделениях: два на Подоле и одно на Васильковской, проблем с наличкой никогда не встречал.
Ощад - это просто "попа", у них бывает что и гривны в кассе не больше 5 тыс.
Archer
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:19

mustbe Альфа рулит. Но вкладываться на всю "катлету" в один банк не нужно.
Нужно диверсифицировать риски. :D
presskov777
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 07:00

Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

  presskov777 написав:Альфа рулит.

Чим вона "руліт"?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:05

Re: Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ?

  ricardo написав:Чим вона "руліт"?

Например тем, что переводы по IBAN в любой другой банк - без комиссии уже много лет. Плюс куча других плюшек периодически всплывает, например с беспроцентной рассрочкой (по желанию) на 3-6мес любого купленого товара (задним числом!).
Сейчас процент по депо в валюте на 3-5 лет у Альфы самый высокий, как и раньше. У других вообще ничего по %%(0,1 - не в счет!).
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:13

На данный момент вижу таких лидеров по USD на год:
КИБ 2,85%
Альянс Банк 2,75%
Банк Сич 2,75%
Аккордбанк 2,35%
Глобус 2,00%
Львов 2,00%
Мегабанк 2,00%

Никого получше нет ?
mustbe
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